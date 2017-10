El reloj del actor Paul Newman se subastó en casi US$ 18 millones y estableció un récord

Dueño de una mirada única y parte del selecto grupo de grandes galanes de la historia de Hollywood, Paul Newman continúa siendo noticia aún a nueve años de su fallecimiento. La casa de subastas británica Phillips vendió el legendario Rolex Daytona de la estrella de cine en US$ 17,7 millones, un precio récord en el mercado de las subastas para los relojes de pulsera.

Fuente: Getty Images

Según BBC, el reloj había sido un regalo de parte de su esposa, la actriz Joanne Woodward, con motivo del rodaje de la película 500 millas de la que ambos fueron protagonistas en 1969. En aquel momento, de acuerdo a la información divulgada por la casa de subastas, el modelo tenía un valor de US$ 300, mientras que la versión actual cuesta aproximadamente US$ 12.500. “Conduce con cuidado, Yo”, son las palabras que Woodward hizo grabar en el respaldo del reloj y que hoy permiten reconocer la autenticidad del mismo.

Fuente: Getty Images

El actor falleció en 2008 a los 83 años, sin embargo, para ese momento ya no portaba el Rolex Daytona en su muñeca, ya que en los 80 decidió regalárselo a James Cox, el novio de su hija Elinor “Nell” Newman. Si bien el reloj era uno de los objetos más codiciados por los coleccionistas, Cox lo utilizó durante varios años hasta que en 2016, y con la venia de Nell, puso la pieza en subasta.

Más de 700 personas se congregaron en la sede de Phillipe en Nueva York para formar parte de una jornada que comenzó con ofertas de US$ 10 millones y duró solamente 12 minutos. Un comprador anónimo ofreció la cifra final por teléfono y se quedó con el mítico objeto. Este número sobrepaso notablemente las ofertas pronosticadas que rondaban US$ 1 millón. Según publicó BBC, las ganancias obtenidas por la subasta serán destinadas a la fundación de caridad que el actor fundó en 2005, Newman’s Own.