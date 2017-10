Lanzan una encuesta para averiguar cuántos inversores ángeles hay en la Argentina

Con tener una buena idea no alcanza. El financiamiento es una de las partes más importantes a la hora de emprender. Dentro de esa etapa, los inversores ángeles son unos de los principales protagonistas y aliados de los entrepreneurs. Sin embargo, en la Argentina, los clubes que los nuclean son pocos y los datos que ofrecen no son realmente representativos del verdadero impacto que este segmento tiene en la economía. Por eso, la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP) decidió lanzar la Encuesta de Inversores Ángeles Argentinos para recolectar datos del sector.

Si bien ARCAP ya tiene elaborado un informe, junto a S&P y el Observatorio Latinoamericano de Financiamiento a Emprendedores de la Universidad Austral, sobre la actividad de capital privado, emprendedor y semilla, desde la organización aseguran que la sección sobre la inversión ángel es la más débil. “Uno no tiene de donde ir a abrevar esos datos en el país, ya que los ángeles están diseminados por todos lados”, explicó Diego González Bravo, director Ejecutivo de ARCAP, a Apertura.com. Para el managing partner de Cygnus Capital, lanzar la encuesta solo entre los clubes activos en la Argentina obtendría una muestra mínima porque “como máximo, entre todos tendrán 150 inversores y solo están en la Ciudad de Buenos Aires y La Plata”.

Aunque los ángeles no tengan realmente alas, sí son una ayuda que viene del cielo para los emprendedores que están en una etapa temprana de sus proyectos. Esta inversión tiene un riesgo alto dado que se desconoce el valor que tendrá el emprendimiento en un futuro. Según González Bravo, existen dos tipos de inversores ángeles: los experimentados y los novatos. “Por un lado están los que vienen invirtiendo hace tiempo, son sofisticados y aportan su experiencia y networking; del otro, hay gente que surgió porque se empezó a poner de moda. A este último grupo hay que tratar de que no tenga mañas y enseñarles que tengan paciencia”, detalló.

La encuesta de ARCAP está activa en su sitio oficial desde mitad de este año y la idea de la organización es mostrar los primeros resultados antes de fin de año. “Vamos a ver a qué numero llegamos en diciembre, pero lo importante es tener una buena muestra, eso va a ser mejor que la información que se tenía antes”, señaló el directivo. La Universidad Austral fue la encargada de elaborar la metodología de la encuesta y guardará la información para mantener su confidencialidad. Luego, los resultados serán publicados de manera agregada. “La idea es conocer cómo es el perfil del inversor ángel argentino, saber en qué invierte, cómo lo hace y qué buscan”, enumeró González Bravo.

Según el Monitor de Actividad Ángel, elaborado por la plataforma Xcala en conjunto con el Banco de Desarrollo de América latina, en 2016 se realizaron 125 operaciones a través de las redes de inversión ángel en la región por un monto total de US$ 17 millones, según publicó El Observador. Estados Unidos releva anualmente a este sector mediante el Halo Report confeccionado por el Angel Resource Institute. De acuerdo al último reporte, los deals realizados directamente por grupos de ángeles creieron un 200 por ciento respecto de 2015 –US$ 3500 millones en rondas totales. “En la Argentina, la ficha de estos inversores va desde US$ 20.000 hasta US$ 75.000, no más que eso porque tienden a diversificar”, señaló el directivo de ARCAP.

Al representar una inversión de riesgo, los especialistas recomiendan invertir de manera conjunta y no financiar en solitario a un emprendimiento. “Hay pocos clubes de ángeles en el país, la gente tiene que juntarse en grupo con alguien experimentado que sea la voz cantante para crear nuevos clubes”, afirma González Bravo, fundador del club Cygnus que, junto al del IAE, Emprear e IG, son de las pocas agrupaciones activas. Sin embargo, para el inversor, estas iniciativas tienen que surgir localmente y luego formar una red para estar conectadas. “Junto a la Secretaría de Emprendedores y Pymes venimos viajando por el país y vemos en el noroeste, Rosario, Corrientes, Salta y Rafaela que hay interés. Donde surgen estas iniciativas, las apoyamos”, expresó.

Desde el relanzamiento de ARCAP este año, en la organización aseguran que uno de los principales pilares que se plantearon fue generar información relevante para la industria. Por eso, decidieron comenzar con la encuesta lo antes posible para poder darla a conocer en el ecosistema emprendedor con la idea de que se repita. “Este año debería haber más volumen de inversión porque hay más interés y porque el blanqueo generó mucho capital disponible” señaló González Bravo. Y agregó: “Otro de los temas que hay que seguir profundizando es el conocimiento. Más allá de los beneficios fiscales que tiene ser inversor ángel, también hay que difundir qué es la inversión ángel, cómo es la actividad y cuáles son sus riesgos”.

