Cuánto se gana en el set de una película de Hollywood

Participar en una película de Hollywood puede ser un sueño para muchos, tanto por el reconocimiento como en lo que respecta a la retribución económica. Pero… ¿cuánto se gana realmente en un set de una película? El portal Time utilizó datos publicados en The Hollywood Reporter, Payscale.com, y la revista Vanity Fair y armó un promedio de lo que puede llegar a ganar cada persona que interviene en el armado de una película de alto o bajo presupuesto en la meca del cine.

Actores

The Hollywood Reporter estima que en una película clase A los actores pueden ganar entre US$15 millones a US$ 20 millones por roles protagónicos en films de alto presupuesto. Los actores secundarios, en una película como The Force Awakens ganaron entre US$ 1,5 millones y US$ 4,5 millones pero actores menos conocidos como Gal Gadot en La Mujer Maravilla o Henry Cavill en Hombre de Hierro ganaron alrededor de US$ 150.000 a US$ 300.000.

Maquillador/a

En general, según datos de Payscale.com los maquilladores en la industria del cine pueden llegar a ganar alrededor de US$ 48 la hora, o US$ 75,000 al año según The Hollywood Reporter, aunque podría aumentar a US$ 124,000 por año en una película de alto presupuesto.

Camarógrafo

En el caso de los camarógrafos, sus ganancias promedio ya sea en televisión o cine suelen ser cerca de US$ 50.000 al año. En una película de alto presupuesto, pueden llegar a US$ 154.000 al año.

Guionista

El acuerdo entre guionistas plantea que se les debe pagar por lo menos US$ 72.600 por un guion original y US$ 63,500 por una adaptación, pero según Hollywood Reporter guionistas reconocidos como Aaron Sorkin suelen cobrar entre 3 a 5 millones de dólares por guion.

Productor

Payscale reporta que el salario medio anual para un productor de TV y cine es US$ 66.121. Sin embargo, un productor de Hollywood gana entre US$ 750.000 a US$ 1 millón por película, aunque quienes recién empiezan pueden ganar alrededor de US$ 250.000. Productores detrás de éxitos de Hollywood puede llegar a recibir US$10 millones por su trabajo.

Operador de micrófono

Es quien se encarga de sostener el micrófono sobre los actores sin que aparezca en la escena. En una película de bajo presupuesto, puede llegar a ganar US$ 37.000, en una película promedio puede llegar a ganar US$ 72.000 y en el caso de película de alto presupuesto, US$ 120.625, según estimaciones de Hollywood Reporter.

Director/a

Directores dirigiendo su primera película de alto presupuesto pueden llegar a ganar alrededor de US$ 500.000, pero si a la película le va bien, para la próxima los ingresos pueden aumentar considerablemente. Patty Jenkins recibió US$ 1 millón por su trabajo como directora en La Mujer Maravilla y cuando se convirtió en la segunda mejor película del año en 2017, acordó dirigir la secuencia por US$ 9 millones.