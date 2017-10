Cuál es el secreto para que la competencia dentro de la oficina no afecte la rutina

En el ambiente deportivo, los atletas están acostumbrados a competir, ya sea desde la sana rivalidad dentro de un mismo grupo por un lugar en el equipo titular hasta la competencia con los demás equipos. La oficina no es ajena a esta realidad y, a veces, también se convierte en una arena en la que se debaten egos y aspiraciones. Amelia Boone y Stephanie McMahon están acostumbrada a competir en ambos escenario y discutieron sobre cómo lidiar con ello en el ambiente laboral dentro del Fortune’s Most Powerful Women Summit.

Además de ser una de las atletas más reconocidas en lo que tiene que ver con las carreras de obstáculos, Boone también se desempeña como abogada corporativa de Apple. En 2013 ganó la Spartan Race y se consagró campeona en tres ocasiones de la World’s Toughest Mudder. Por otro lado, McMahon heredó de su familia la pasión por el deporte. Sus padres, Vince y Linda, fueron los principales desarrolladores de la empresa promotora de lucha profesional World Wrestling Entertainment. Actualmente, Stephanie se desempeña como Chief Brand Officer de la compañía.

A la hora de identificar cuál es la mejor manejar de manejar un equipo para que no se resquebraje por la competencia interna, ambas fueron categóricas: lo mejor es ignorarla. “Todos somos personas híper competitivas, no se trata de los otros corredores que hay por ahí si no de competir con uno mismo”, aseguró Boone. Además, señaló que una vez que dejó de preocuparse por lo que hacían los demás, pudo elevar su performance.

McMahon opinó en la misma senda: “Necesitas enfocarte en ti mismo, en tu compañía y en hacer lo mejor posible”. En tanto, Boone concluyó: “No aprendés nada cuando estás ganando. Aprendes cosas cuando te quitan todo lo que tenes”.