Chau meta: ¿Qué significa que la Argentina no cumpla con su objetivo inflacionario?

Las posibilidades de que el Banco Central (BCRA) cumpla con la meta de inflación prevista para 2017 quedaron atrás. Es que, tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de septiembre, la inflación acumulada trepó hasta 17,6% frente a una meta fijada entre el 12 y el 17 por ciento.

El incumplimiento, sin embargo, era previsible desde un punto de vista estadístico. En un trabajo publicado en mayo último por El Economista, Matías Carugati, economista jefe de Managment & Fit, ejemplificó la dificultad de cumplir el objetivo inflacionario tras analizar qué resultado habían obtenido cada uno de los 27 países que adoptaron metas de inflación desde su surgimiento en Nueva Zelanda en 1989.

En el relevamiento, Carugati encontró que solo en el 46% de los casos los Bancos Centrales lograron que la inflación estuviera dentro de la meta prevista, cifra que baja a 41% si se considera únicamente lo ocurrido en países emergentes. Además, si se toma como referencia el primer año de implementación de metas de inflación en cada una de las 27 naciones, el porcentaje de éxito es de tan sólo 37%.

En diálogo con Apertura.com, el economista jefe de Managment & Fit explicó que “si bien todos los Bancos Centrales del mundo quieren cumplir con las metas que fijan, y no hacerlo tiene su costo, no siempre es posible acertar”. “Hay distintos factores que atentan contra el cumplimiento de la meta en el país, como los aumentos de tarifas la variación del tipo de cambio y la inercia inflacionaria, y no todos dependen del BCRA”, dijo.

Consultado sobre cómo influirá dicho incumplimiento en la meta del año próximo, Carugati considera que “el BCRA debe mantener la meta que fijó”, ya que “de no hacerlo, pierde credibilidad”.

Por último, Carugati indicó que si se analizan las últimas proyecciones de inflación publicadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) de los 27 países que monitorea el Informe de Política Monetaria del BCRA, 6 no cumplirán con sus metas para 2017. Turquía, con una meta de entre 4% y 6% podría terminar el año con una inflación del 10%; mientras que México, cuya meta es del 2% al 4%, culminaría el 2017 con una inflación de 6,1%. De acuerdo a las proyecciones del FMI, Israel, Tailandia, Filipinas y Armenia tampoco cumplirán sus objetivos inflacionarios en este año, aunque en estos casos la inflación quedará por debajo de la meta.

El economista e investigador del Centro de Estudios de Estados y Sociedad (Cedes) Emiliano Libman dice que la consecuencia del incumplimiento de la meta de inflación en este 2017 “hará más difícil que se cumpla el objetivo inflacionario del año que viene, porque deja un piso más alto”. Sin embargo, Libman recordó que “otros países de la región, como Brasil y México también han tenido dificultades para alcanzar con sus metas de inflación”.

“Argentina representa un caso único en cuanto a las metas de inflación, ya que parte desde un porcentaje inflacionario más alto que el resto de los países que implementaron las metas. No conozco un caso de un país que haya partido de una inflación superior al 30%, y esto dificulta el proceso porque es más difícil coordinar una baja”, argumentó.

T Tomás Carrió