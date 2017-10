Rodríguez Larreta ratificó su promesa: la villa 31 tendrán red de servicios a fines de 2018

“La urbanización es un hecho físico, en términos de calidad de vida cambia poco y nada; en cambio, la integración supone un desarrollo humano”, analizó el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. El funcionario fue el encargado de cerrar el panel de “Deuda Social” que se llevó a cabo en la segunda jornada del 53° Coloquio de IDEA en Mar del Plata. Además de mencionar los proyectos del gobierno porteño para mejorar la calidad de vida de los que viven en estos asentamientos, confirmó que la villa 31 contará con red de servicios a fines de 2018.

Para Rodríguez Larreta, los puntos principales para lograr este desarrollo son: consenso, presencia del Estado, inversión en infraestructura, fortalecimiento de las viviendas existentes, salud y educación. Sobre este último ítem expresó: “Tenemos un ambicioso plan educativo de calidad en la Ciudad que ya nos generó chispazos en los últimos meses”. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de llevar a cabo el proyecto de relocalización de la autopista Illia. “La discusión no es si queremos moverla o no sino si queremos integrar la villa o no. La autopista está colapsada y la obra saldría tres veces más cara si no la relocalizamos”, afirmó.

El jefe de Gobierno porteño invitó a los presentes a acercarse a la feria de Retiro para observar los cambios. “Ahí se ve el proceso de integración en movimiento, esta es la verdadera grieta que tenemos que cerrar”, precisó. Y agregó: “La integración también requiere políticas macro como un PBI que crezca y políticas de redistribución del ingreso”. Rodríguez Larreta pronunció las últimas palabras de un panel que contó con la participación de distintos referentes de organizaciones sociales y la moderación de la directora de IDEA y COO de Latam de Almundo.com, Silvia Tenazhina.

Durante su turno, la ejecutiva de la agencia de viajes afirmó que “el 80 por ciento del tiempo estamos hablando de inteligencia artificial y nanotecnología, sin embargo hay otras agendas muy importantes que son la popular y la social”. Para Tenazinha, los empresarios tienen la obligación de crear las condiciones para darle una identidad propia a la agenda popular; además calificó a la social como “la peor agenda que tenemos que enfrentar”.

El fundador de la Fundación Conin, Abel Albino, fue el encargado de abrir el panel de “Deuda Social”. Para el médico pediatra, en 20 años la Argentina puede convertirse en una potencia mundial si “trabajamos juntos en el tratamiento de la desnutrición”. Además, analizó: “La principal riqueza de un país es su capital humano; si ese capital está dañado, ese país no tiene futuro”. Por otro lado, ponderó el trabajo del Estado señalando que “es la primera vez en 25 años que un presidente nos escucha”.

La jornada contó con varias historias de emprendimientos exitosos que nacieron en los barrios más precarios y con esfuerzo lograron desarrollarse. Gonzalo Vidal Meyrelles fundó Prójimo, una agencia/escuela de publicidad en la villa La Cava; en tanto, Silvia Flores, hija del dirigente “Toty” Flores y directora ejecutiva de la cooperativa La Juanita, contó cómo crearon su proyecto educativo. Luego fue el turno de Sam Mizrahi, creador de Fundación Forge, que les facilita el acceso laboral a jóvenes de escasos recursos. “Hace siete décadas que la Argentina viene retrocediendo, tenemos una oportunidad histórica y podemos aprovecharla”, exclamó Mizrahi.

Conocida por sus múltiples proyectos televisivos infantiles, Cris Morena formó parte del panel para contar su nuevo desafío: Otro Mundo. “Surgió como un viejo sueño al que nunca me había atrevido porque es algo que no tiene fin, nunca termina. Este proyecto busca cambiar la educación formal que me aburría cuando era chica”, afirmó. El plan involucrará la apertura de dos sedes en las que niños y jóvenes compartirán un espacio para desarrollarse artísticamente. Ambos complejos tendrán 2.500 metros cuadrados, uno se ubicará en Villa Martelli y el otro en el Complejo al río. “Este último solventará al de Villa Martelli, pero la idea es que ambos sean autosustentables”, explicó la presidente de Cris Morena Group.

Estas historias se conectan como distintas partes de una misma realidad presente en la Ciudad de Buenos Aires. Cada punto en esta red implicó una transformación, sin embargo, Tenazinha afirmó que “el Estado no tiene que crear estas historias por vocación”. Y concluyó: “Tiene la obligación y la responsabilidad de crear el marco contractual para que estas historias florezcan”.