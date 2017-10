Coloquio de IDEA 2017: Competencias conversacionales, la clave para adaptarse al cambio

“Desde uno mismo”, fue el nombre del segmento con el que comenzó el segundo día del 53º Coloquio de IDEA, de la mano de Rafael Echeverría, Presidente de la Red Internacional de Newfield Consulting. En una sala llena del Sheraton de Mar del Plata con gerentes de todo el país, el filósofo y coach ontológico chileno comenzó hablando de los cambios que atraviesa el mundo para la humanidad y de la incapacidad de dar respuesta.

“La humanidad se está transformando, y ya no podemos decir que lo único permanente es el cambio, porque el cambio también cambió. Hemos perdido la capacidad de anticiparnos al futuro y este es el desafío, enfrentarnos a un mundo que se está transformando. El problema es que no sabemos cómo responder. Los resultados no nos sirven, las acciones que estamos desplegando no están siendo suficientes. Hay que aprender una nueva forma de responder y para entender cómo proceder es fundamental entender los factores que condicionan el actuar humano”, explicó Echeverría.

A partir de su Modelo O.S.A.R. (El Observador, el Sistema, la Acción y los Resultados) Echeverría apuntó a la evaluación individual acerca de cómo interpretamos. “En primer lugar el foco tiene que estar en el observador que somos, es decir cómo hacemos sentido, cómo interpretamos, ya que esa forma incide en nuestra forma de aprender. Tenemos que proceder a revisar profundamente el tipo de observador que todos somos, que impacta en los resultados y en los cambios que deberíamos hacer”, explicó

Echverria reconoció que hay dos tipos de aprendizaje, el primero que va a la acción- buscando qué se debe hacer que no se hizo y qué se debe dejar de hacer- y otro más profundo, que toca el núcleo básico de la forma de observar. “Cuando tocamos ese núcleo es un aprendizaje transformacional”, explicó. “El segundo condicionante es el sistema, el sistema condiciona el aprendizaje y el observador”, agregó.

Como herramienta fundamental, Echeverría habló del reconocimiento del lenguaje como acción. “Cuando hablamos actuamos, cuando yo hablo hago que pasen cosas que no pasarían de otra forma”, explicó. “Así surge el concepto de competencias conversacionales: qué tan competentes somos en las acciones del lenguaje, mi capacidad para escuchar a otros, particularmente cuando piensa distinto, para entender los que busca, lo que plantea. Muchos problemas surgen por no saber escuchar”, continuó.

“Son competencias genéricas, que resisten la obsolescencia. Si aprendemos a escuchar, esa competencia nos va a servir por un tiempo indefinido, no va a pasar de moda ni va a ser superadas. Son competencias transversales, afectan el conjunto de mi vida, claves de todas nuestras prácticas de transformación, centrales en la gerencia, en la creatividad, en la innovación en el liderazgo, en el emprendimiento y en el aprendizaje, hay que abrirnos a estas competencias”, destacó.

Por último, Echeverría convocó a los presentes a unirse para cambiar juntos el sistema imperante. “Tenemos que asumir que ese transormaNOS a nosotros tiene que ser a todo el sistema. Esto no puede quedar solo en las iniciativas del Estado, todos los sectores con influencia tienen que ponerse al servicio de una sociedad distinta. Hoy el mundo el empresario, palanca de la transformación histórica, no puede quedar ajeno”, concluyó.