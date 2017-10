Por qué Ronaldo es la imagen de una de las inversiones más riesgosas del mercado

Aerolíneas, telefónicas, automotrices y bancos son algunos de los sectores que suelen buscar asociarse con equipos de fútbol de renombre mundial; sin embargo, en los últimos años hay un player que comenzó a jugar en las ligas europeas: los brokers de contratos por diferencia (CFD, por sus siglas en inglés). El astro del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, anunció recientemente su asociación con la firma chipriota Exness y, desde 2014, otros equipos del Viejo Continente sumaron sponsors similares. Qué son los CFD, cuál es su motivación para acercarse al ambiente del fútbol y por qué los reguladores internacionales los consideran una de las inversiones más riesgosas del mercado.

Si bien el crack portugués es la principal cara visible de la Casa Blanca; Marcelo, Benzema, Sergio Ramos y Bale también forman parte del sitio web de Exness Group que en julio de este año oficializó su relación comercial con el Real Madrid. En España, Atlético de Madrid y Barcelona también se subieron a la ola. El equipo conducido por Diego Simeone tiene como main sponsor a Plus500 desde 2015 y este año renovaron su acuerdo, mientras que el conjunto catalán tuvo al bróker IronFX como auspiciante desde 2014 a 2016.

Happy with my new partnership with @EXNESS https://t.co/TjFu0u27UI