Los emprendedores también piensan en verde

A la espera de la presentación del ex presidente de los Estados Unidos y ganador del Premio Nobel de la Paz 2009, Barack Obama, y del ganador del Nobel de Economía 2007, Eric Maskin, que expondrán mañana, comenzó hoy en Córdoba la segunda Cumbre Internacional de Economía Verde.

Co-organizada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Fundación Advanced Leadership, el encuentro tiene por objetivo analizar cómo converger hacia una economía sostenible. Para ello convocó a prestigiosos referentes de la escena política y económica global, funcionarios, académicos y miembros del sector empresarial que, durante dos jornadas, estarán brindando sus experiencias y puntos de vista sobre la necesidad de trabajar en pos de una economía verde.

Tras las palabras de apertura del gobernador Juan Schiaretti y el presidente de Advanced Leadership, Juan Verde, y la esperada disertación del también premio Nobel en Economía Edmund Phelps, llegó el turno –en horas de la tarde– del panel “Emprendedores y Economía Verde”.

Pasadas las 15 horas, el presidente del American Sustainable Business Council (ASBC), David Levine; el presidente y CEO de OCA, Patricio Farcuh; el COO de WeWork Latinoamérica, Carlos Gareis; y el Public Policy manager de Uber Argentina, Matías Weisz; contaron cómo desde cada uno de sus proyectos se busca reducir la contaminación del medio ambiente. Además, los expositores analizaron el presente y futuro del mercado de trabajo, y cómo los mismos trabajadores y consumidores de sus servicios promueven la sustentabilidad de las compañías. El panel estuvo moderado por Gabriela Korovsky, cofundadora de Urban PR.

“Estas cumbres son grandes oportunidades para que las empresas vean que hay negocios sustentables que pueden tener éxito. Hay muchas formas creativas de llegar a economías sostenibles”, dijo Levine. El presidente de ASBC también dijo que es posible para una empresa ganar dinero y al mismo tiempo “hacer el bien, generar un equilibrio y que sea bueno para el medio ambiente”. “Es momento de cambiar, con ustedes podemos tener una voz mucho más potente”, arengó al auditorio.

Levine explicó además que las principales motivaciones que tienen los empresarios para dirigir sus compañías hacia una economía verde son: los consumidores, que quieren comprar productos de una compañía en la que confían y que hace lo correcto; y los trabajadores, que quieren trabajar en empresas que compartan sus mismos valores.

En sintonía con lo expresado por Levine, Carlos Gareis dijo que la generación de los millenials se caracteriza por no buscar sólo una remuneración, sino que también se interesan en pertenecer a una organización que genere un impacto. Al respecto, Gareis recordó que Wework busca ayudar a las personas a cambiar la manera en que trabajan, y que no vivan sólo para trabajar. Y recordó que “en promedio, una persona pasa el 87% de su vida en un edificio”, y por eso “debemos crear edificios sostenibles”.

Weisz, por su parte, hizo hincapié en cómo UBER busca fomentar un cambio de paradigma en cuanto a que el auto deje de ser un medio de transporte privado y las personas comiencen a compartir sus viajes. “Usamos los autos de manera ineficiente, y eso tiene un impacto en el medio ambiente”, dijo. “El carpooling existe hace décadas, pero con Uber sí podemos hacerlo más eficiente a través del uso de la tecnología”, subrayó.

Por último, Patricio Farcuh de OCA explicó cómo el servicio de geolocalización implementando por su compañía ayuda a hacer más eficiente el servicio, y cómo, además, ello contribuye a generar una menor contaminación del medio ambiente.

La Cumbre Internacional de Economía Verde continuará celebrándose durante la jornada del viernes en Córdoba. Además de las mencionadas presencias de Obama, Maskin y Phelps, el encuentro convocó entre sus disertantes a Ndaba Mandela, fundador de África Rising y nieto del ex presidente sudafricano Nelson Mandela; el ex embajador norteamericano en el país Noah Mamet; el asesor Principal de Estrategia y Desarrollo Organizacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Porto; la asesora de medioambiente del ex presidente Bill Clinton y el ex vicepresidente Al Gore, Katie McGinty; y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti; entre otros.

T Tomás Carrió