La marca premium de tequila que cuesta US$ 30.000 la botella y no se vende en México

El tequila es la bebida por excelencia de México, sin embargo Arturo Lomeli eligió a los Estados Unidos y Europa como principales mercados de su marca premium de este destilado. Con botellas que van desde los US$ 100 hasta los US$ 30.000, Clase Azul se convirtió en una de las etiquetas favoritas de las celebrities que la eligen para sus fiestas privadas. “Decidimos no vendérselo a mexicanos desde el principio porque es difícil hacerlos cambiar de preferencias”, explicó el fundador y CEO de la compañía a CNN Money.

La historia de la empresa comenzó en 1997 cuando Lomeli decidió lanzar su primer tequila al que definió como “terrible”. El mismo venía acompañado en su packaging por un simpático sombrero mexicano y un bigote. Después de esta experiencia, el empresario azteca se propuso elevar el valor de su marca y entró a la Universidad Jesuita de Guadalajara para realizar un Master en Marketing de Marcas de Lujo.

“Empezamos a pensar en términos de exclusividad, en darle lo mejor a aquellas personas que realmente lo aprecian”, aseguró Lomeli, que destaca como lo más valioso un packaging único y un producto de gran calidad. Por eso, Clase Azul comenzó a vender sus tequilas en envases de cerámica esculpidos y pintados a mano. Los mismos pueden ser utilizados como floreros una vez que se termina el contenido.

Según el Consejo de Licores Destilados de los Estados Unidos, las ventas de tequila premium aumentaron un 67 por ciento en los últimos años. En 2016, la compañía fundada por Lomeli vendió 234.000 botellas y sus ingresos aumentaron un 46 por ciento con respecto al año anterior. Si bien no le vende el producto a sus compatriotas, el mismo es elaborado en México y solo lo vende ocasionalmente en aquel país a algunos turistas estadounidenses adinerados en Cancún y Los Cabos.

La botella más cara del portafolio de productos de Clase Azul tiene un precio de US$ 30.000. Fue creada para conmemorar el 15° aniversario de la compañía y tiene incrustados ámbares y oro de 24 kilates. Sin embargo, el primer tequila de la marca que movió el avispero dentro de la industria fue el Clase Azul Ultra lanzado en 2007 a US$ 1200.

Aunque el shot de tequila es un clásico, Lomeli confiesa esa no es la mejor manera de consumir sino que es preferible degustarlo. “Queremos que la gene pruebe el tequila y que se olviden de los malos recuerdos que tienen por haber probado tequilas de baja calidad”, expresó. Y concluyó: “Pueden disfrutarlo puro sin sufrir resaca”.