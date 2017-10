La historia de la marca que hará los colchones para Tokio 2020

Motokuni Takaoka siguió el camino clásico del emprendedor: una solución a una necesidad. En este caso, propia: después de un accidente, Takaoka tenía grandes problemas para dormir, especialmente por los dolores que sufría en el cuello y la espalda. En paralelo, en 2004, había tenido que hacerse cargo de la empresa familiar, que utilizaba una fibra de resina para hacer tanzas y sedales para pescar. Ese material, para Takaoka, que tiene una Maestría en Ingeniería por Stanford, reunía el potencial para otros aspectos. Así, aplicó una reingeniería en la maquinaria de la fábrica para producir un compuesto que se “sincroniza” con el movimiento de los músculos para mejorar el descanso.

En 2007, el empresario lanzó la primera línea de colchones Airweave. Primero, hizo que lo probaran amigos y conocidos. Como el feedback era bueno, salió al mercado. “Gastamos cientos de miles de dólares en publicidad, pero solo vendimos US$ 100.000. Ahí entendí que convencer a la gente es difícil. Antes de la compra, es clave que entiendan el proceso”, explica a APERTURA en el marco del World Entrepreneur of the Year 2017, organizado por EY en Mónaco. Tras pasar varios años desarrollando el marketing, lo intentó de nuevo. Esta vez, en lugar de ver al producto solo como un complemento para poner sobre el colchón, convirtió la marca en una “brand de soluciones de sueño”. Así lo explica: “Tuve el insight de que comprar un colchón no debería ser nada más por la sensación que uno tiene cuando se mete a la cama, sino cómo se siente uno cuando se levanta de ella”.

El producto insignia de Airweave no es un colchón “tradicional”, sino uno muy delgado que se pone por encima. A eso se le sumó almohadas, edredones, el colchón común para la cama y otro portátil, que uno puede llevar, por ejemplo, de viaje. También desarrolló una app que “visualiza” la calidad del sueño y acumula datos, con lo que espera sumar más colaboraciones cross industrias. Sus productos se fabrican en dos plantas que posee en Japón, aunque espera expandir la producción a otros países, cuando las ventas lo justifiquen.

Hoy, Airweave emplea a más de 700 personas, lleva vendidos más de 200 millones de colchones (100 millones solo en China), factura más de US$ 100 millones y provee a cadenas internacionales como el hotel Ritz de París y Japan Airlines. Con el Ritz, de hecho, desarrolló la versión portátil: por US$ 590 se puede llevar en el carry on y poner sobre el asiento del avión –como el core es 90 por ciento de aire, pesa 2,5 kg, y utiliza una fibra de resina especial.

Entre otros hitos, Airweave será el proveedor oficial de colchones y ropa de cama de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La prueba de fuego olímpica fue en Rio de Janeiro, donde sus productos fueron utilizados por los equipos olímpicos de Japón, los Estados Unidos, Alemania, Australia y China, entre otros. “Así como la indumentaria y la alimentación son cada vez más personalizados para los atletas, lo mismo sucederá con las camas. Tenemos la tecnología y los datos para customizarlo”, anticipa Takaoka.

El emprendedor no descarta futuros negocios en América latina, aunque, para este tipo de productos, advierte que necesita un socio y distribuidor local. “El marketing, la venta y la logística son los aspectos más importantes. Esperamos estar pronto en la región”, asegura.

“La diversidad es la clave. Necesitamos insights multiculturales para encontrar formas de generar crecimiento en el mercado global de hoy”, concluye.

F Florencia Radici