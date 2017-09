Lennon, Jobs y Trump: algunas de las entrevistas más icónicas de Playboy

Si bien se posicionó como una revista icónica en el cambio de actitud hacia la sexualidad que se vivió en el siglo XX, Playboy también se caracterizó por su gran contenido. No solo contó con la participación de algunas de las plumas literarias más reconocidas, sino que también logró entrevistas con figuras que marcaron una época.

Analizando en retrospectiva algunas de las declaraciones brindadas por estas celebridades a la revista fundada por Hugh Hefner aún hoy se mantienen vigentes y forman parte de su legado. Apertura.com realiza un repaso de las entrevistas imprescindibles que la revista Playboy consiguió en sus 64 años de vida.

John Lennon y Yoko Ono, 1981

La entrevista fue publicada a un mes del asesinato del legendario músico en la puerta de su hogar en Manhattan, pero el encuentro con el periodista se llevó a cabo un año antes del fatal suceso. En ese momento, Lennon se encontraba grabando junto a Yoko Ono el álbum Double Fantasy.

Durante la conversación, el fundador de The Beatles ahondó en los motivos por los que abandonó la vida pública entre 1975 y 1980 y defendió su relación con la artista plástica, que muchos aseguran como el factor principal de la separación del grupo de Liverpool en la década del 70. “Me convertí en un hombre de casa por varias razones. Desde que tuve 22 hasta los 30 tuve obligaciones relacionadas con contratos, el rock ‘n’ roll ya no era divertido”, aseguró a la revista.

Asimismo, cuando le preguntaron sobre una posible reunión con Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, Lennon fue categórico. “Todo el mundo siempre habla de que algo bueno termina como si eso significara que la vida también se termina. Voy a tener 40 años cuando salga esta entrevista y Paul tiene 38, todos somos relativamente jóvenes. El juego todavía no se terminó, tenemos otros 40 años de productividad por venir”, expresó.

Martin Luther King Jr., 1965

Poco después de recibir el premio Nobel de la Paz, el defensor de los derechos civiles de los afroamericanos le concedió una de sus más largas entrevistas a Playboy. En ella, el pastor recordó la primera vez en la que sintió el racismo en carne propia y abrió su corazón contando situaciones familiares que vivió por causa del odio racial.

Las palabras de Martin Luther King Jr. aún resuenan en un Estados Unidos plagado de hechos de violencia racial por parte de la policía. “Debo reconocer el hecho, como todos los líderes en una posición como la mía deberían hacerlo, de que EE.UU. es hoy una nación extremadamente enferma, y algo puede sucederme en cualquier momento. Sin embargo, siento que mi causa es tan justa y moral que, si tuviera que perder la vida, de alguna forma eso ayudaría a la causa”, expresó.

El líder del movimiento fue asesinado tres años después en el balcón del Lorraine Motel en Memphis, Tennessee. “Siento que tengo que aceptar el trabajo que tengo de ayudar a esta nación y a este mundo a ser un mejor lugar para todos los hombres, tanto los negros como los blancos”, reflexionaba en la entrevista.

Steve Jobs, 1985

“La principal razón por la que una persona debería comprar una computadora para su hogar es porque la conectará con una red de comunicación a nivel global. Estamos en las etapas iniciales de lo que verdaderamente será algo disruptivo para mucha gente, algo tan notable como el teléfono”, explicó a Playboy un Steve Jobs que en aquel momento estaba comenzando su compañía NeXT Computer. El fundador de Apple había sido invitado a retirarse de su propia empresa.

Su visión revolucionó el negocio tecnológico y durante la entrevista con la revista explicó las razones del lanzamiento del mouse y los pormenores de su salida de la compañía de la manzanita. Además, el empresario se refirió al dinero como algo que “le resultaba gracioso”. Y explicó: “Perdí US$ 250 millones cuando las acciones bajaron, pero no voy a dejar que me arruine la vida. Difícilmente el dinero sea lo más valioso que me pasó en los últimos 10 años”.

Durante la extensa entrevista, Jobs definió el modelo detrás del éxito de Apple y por qué las nuevas tecnologías le sacaban mercado a la vieja guardia. “Es inevitable que eso suceda. Por eso pienso que la muerte es la más maravillosa invención de la vida, ya que purga del sistema todos los modelos viejos que son obsoletos”, afirmó.

Donald Trump, 1990

En noviembre de 2016, el excéntrico magnate fue elegido como el 45° presidente de los Estados Unidos con un fuerte discurso anclado en un exacerbado patriotismo y proteccionismo económico. Sin embargo, más de 20 años antes, Donald Trump ya se había pronunciado sobre sus posibles medidas si llegaba a ocupar el sillón de la Casa Blanca en una entrevista que brindó a Playboy.

En aquella ocasión, el millonario aseguró estar 100 por ciento seguro de no querer presentarse como candidato a presidente a menos que viera que “el país continúa yéndose por la tubería”. Varios de los temas que tocó durante el encuentro con el reportero de la revista aún suenan actuales: cierre de las fronteras o altos impuestos para los productos importados; dureza militar ante cualquier amenaza exterior; y, por supuesto, el rol de Rusia.

“(Si fuera presidente) no confiaría en nadie, no confiaría en Rusia y tampoco en nuestros aliados. Tendría un gran arsenal militar, lo perfeccionaría. Parte del problema es que estamos defendiendo a algunos de los países más ricos del mundo a cambio de nada, se están riendo de nosotros”, detalló.