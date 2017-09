Los 5 millonarios que donarán (casi toda) la herencia de sus hijos

Muchos empresarios que lograron amasar sus grandes fortunas producto de su propio esfuerzo quieren que sus hijos repitan su hazaña. Si bien aseguran que les dejarán una porción de sus miles de millones de dólares, reconocen que la mayor parte del dinero que hay en sus cuentas bancarias irá directo a proyectos solidarios. Según un estudio realizado por Peterson Institute for International Economics (PIIE), el 30,6 por ciento de los ricos a nivel mundial llegaron a esa posición con una herencia de por medio.

Si bien pertenecen a diferentes industrias, varios de estos magnates se unieron en la campaña filantrópica The Giving Pledge. Este proyecto comenzó en 2010 y reunió a algunos de los hombres más adinerados del mundo bajo una promesa en común: donar al menos el 50 por ciento de sus fortunas. Apertura.comrealiza un repaso de los cinco millonarios que aseguraron que no le dejarán una gran herencia a sus descendientes.

Bill Gates

El hombre más rico del mundo dedica la mayor parte de su tiempo a la Fundación Bill y Melinda Gates desde que se alejó de la vida empresaria en 2008. Con una fortuna valuada en más de US$ 87.000 millones, de acuerdo a las estimaciones de Bloomberg, el fundador de Microsoft fundó junto a Warren Buffett la campaña The Giving Pledge.

“No le hacemos un favor a los niños dejándoles una gran suma de dinero, distorsiona cualquier cosa que quieran hacer”, aseguró Gates según SFGate. Sin embargo, Jennifer (21), Rory (18) y Phoebe (15) recibirán “una minúscula porción” de la riqueza de su padre, de acuerdo a lo que reveló él mismo en una entrevista al Daily Mail.

Mark Zuckerberg

El CEO de Facebook ya tenía bien en claro el destino de su fortuna cuando nació su primera hija, Maxima, en 2015. El empresario le dedicó una carta a su primogénita en la cual le aseguraba que destinaría el 99 por ciento de sus acciones de Facebook –en ese momento valuadas en US$ 45.000 millones- para “promover la igualdad en todos los niños de la próxima generación”.

Actualmente, Zuckerberg es el quinto hombre más rico del mundo con una fortuna valuada en US$ 73.300 millones y utiliza parte de su patrimonio para financiar la iniciativa benéfica Chan Zuckerberg. En agosto de 2017 nació su segunda hija, August.

Warren Buffett

Dueño de una fortuna de más de US$ 78.800 millones basadas en su astucia para las inversiones, el CEO de Berkshire Hathaway se comprometió a donar el 99 por ciento de todo su dinero a la caridad. “Quiero dejarles el dinero suficiente para que sientan que pueden hacer cualquier cosa, pero no demasiado para que no hagan nada”, le explicó Buffett a la revista Fortune hace más de 30 años.

Sin embargo, el magnate aseguró que esto no significa que sus hijos no tendrán ningún tipo de herencia. Susan (64) Howard (62) y Peter (59) recibirán US$ 2000 millones cada uno, según informó The Washington Post en 2014.

Charles “Chuck” Feeney

Llegó a tener más de US$ 8000 millones en su cuenta bancaria, sin embargo, el cofundador de la compañía Duty Free Shoppers ya repartió casi toda su fortuna. Con 85 años, Feeney donó sigilosamente su riqueza y le aseguró a BBC Mundo que “no tiene que explicar por qué lo hace”.

En 1982, el empresario creó Atlantic Philantropies, entidad que durante los próximos 30 años se encargaría de canalizar anónimamente sus donaciones. Según reporta Business Insider, el ex multimillonario actualmente solo tiene un 0,001 por ciento de su fortuna –aproximadamente US$ 2 millones. “Es excéntrico, pero nos refugió de la gente que nos pudiera tratar diferente por tener dinero, nos hizo personas normales”, le confesó Leslie Feeney, uno de los cinco sucesores del octogenario, a The New York Times en 2007.

Michael Bloomberg

El empresario nacido en Boston, Massachusetts, generó casi toda su fortuna gracias a la empresa de información financiera que lleva su apellido y fundó en 1981. Dueño de una riqueza valuada en más de US$ 44.000 millones, Bloomberg también dedicó 12 años de su vida a la política estadounidense siendo alcalde de Nueva York durante tres períodos.

Para canalizar sus aportes a las organizaciones más necesitadas, el magnate creó Bloomberg Philantropies y hasta 2012 llevaba donados US$ 2500 millones, según CBS. “Si quieres hacer algo por tus hijos y mostrarles lo mucho que los amas, lo mejor que puedes hacer es apoyar a organizaciones que crean un mundo mejor para ellos”, escribió en su carta de compromiso con The Giving Pledge. Sus dos hijas, Georgina y Emma, ya saben el destino que tendrá la fortuna de su progenitor.