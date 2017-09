El error financiero que comete uno de cada tres emprendedores

Más de un tercio de los emprendedores de los Estados Unidos no cuenta con dinero ahorrado para su retiro. A esta conclusión llegó un estudio realizado recientemente por una compañía estadounidense especializada en pequeños negocios, que arrojó que el 34% de los emprendedores no tiene un “plan de retiro”.

De acuerdo al sondeo, realizado por la firma Manta entre 1960 emprendedores del país norteamericano, las razones que explican por qué más de un tercio de ellos no cuentan con ahorros de cara al futuro son múltiples. Entre aquellos que no cuentan con un plan de retiro, un 37% explicó que no gana lo suficiente para destinar al ahorro; 21% dijo que debió utilizar ese dinero que tenía reservado para invertir en su emprendimiento; 18% que planea vender su negocio para financiar su jubilación; un 12% que no ve la necesidad de hacerlo; y otro 12% que no planea retirarse.

Más allá de la razón, el periodista estadounidense Ryan Derousseau consideró - en un artículo publicado en la web del Foro Económico Mundial- que ello representa “un gran error” y una “oportunidad perdida”.

La información arrojada por el estudio concluyó también que un 36% de los consultados tiene pensado buscar nuevas oportunidades de trabajo una vez que dejen su propio emprendimiento.

Por último, el estudio reveló también que la gran mayoría (42%) de los emprendedores piensa que recién podrá retirarse después de los 65 años, mientras que un 35% aspira a hacerlo entre los 55 y los 65 años. Entre los restantes, un 19% sueña que podrá retirarse entre los 40 y los 55, y un 10% que lo hará antes de los 40 años.