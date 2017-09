La revista Rolling Stone está a la venta

Es la publicación referente de la cultura musical y del periodismo político, se hizo famosa por sus míticas tapas y es probablemente una de las marcas más importante de la historia. Y está a la venta. Así lo confirmó a The New York Times el cofundador de la revista, Jann Wenner, quien creo la publicación en 1967 en San Francisco junto al crítico musical Ralph Gleason con US$ 7.500 que pidieron prestados.

Problemas financieros y malas decisiones editoriales serían las razones que llevaron a Wenner , de 71 años, a poner a la venta su participación en el control de la empresa, renunciando a su marca y dominio. “Disfruté por mucho tiempo mi trabajo, pero ahora lo quiero dejar ir porque es una decisión inteligente”, explicó. Recientemente Wenner había vendido otras dos revistas suyas, Us Weekly y Men’s Journal, además del 49 por ciento de su participación en Rolling Stone a BandLab Technologies, una firma de tecnología musical con sede en Singapur.

Quien llevará adelante la venta es su hijo Gus Wenner , de 27 años, pero el proceso está recién iniciado así que aún no hay cifras. Entre los posibles compradores, hay versiones que indican que una interesada sería American Media Inc, la misma editorial que compró las publicaciones que Wenner vendió. “Creo que es hora de que sea dirigida por gente joven. Espero que el nuevo dueño haga crecer el producto”, concluyó Wenner.