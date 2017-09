Cómo era el día a día de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

ALUA, APBR, BHIP, CAPU o BMA. En cada sala del imponente edificio de Sarmiento y 25 de Mayo se pueden ver decenas de pantallas con estas siglas. Frente a ellas, hombres de negocios que las interpretan a la perfección y no despegan la mirada. Para quien es nuevo, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires resulta un lugar tan fascinante como enigmático.

La entrada principal da lugar al recinto viejo. Un lugar que respira historia, donde todavía se conserva el pizarrón original en el que se anotaban a mano cada una de las operaciones antes de la llegada de la era digital. A los costados, otro cúmulo de pantallas rodean a los protagonistas del lugar: los socios. Sentados en cubículos de madera y cada uno con su computadora, se informan de los últimos movimientos de las empresas. Los afiliados a la bolsa son cerca de 5000, y viven la vida bursátil con la misma pasión que un hincha de fútbol. En su mayoría contadores, pero también médicos, ingenieros o abogados, dedican sus días al mundo financiero.

La Bolsa funciona, en palabras de los propios socios, como un club. Inversionistas, fanatizados con los movimientos bursátiles, se pueden afiliar y pasar a formar parte de un selecto grupo al que es difícil entrar y en el que la competencia está a la orden del día. Su rutina empieza a las 11 de la mañana, cuando arranca la rueda. Se acercan al edificio para buscar información y seguir sus acciones en las computadoras. Pero no es solo eso. También suceden una gran variedad de actividades en paralelo que van desde leer el diario en la hemeroteca, ver exposiciones de arte y hasta jugar al solitario.

Los brokers son los únicos autorizados a entrar al recinto.

Antes, los inversores peleaban por un asiento en el entrepiso. Hoy, sobran los lugares.

Antes, los inversores peleaban por un asiento en el entrepiso. Hoy, sobran los lugares.

Las pantallas con las cotizaciones al instante están presentes por todos lados.

En el salón continuo, un grupo de socios vitalicios discuten sobre finanzas, el tema recurrente. También se habla de política y economía, y los lunes del torneo del fin de semana. Pero todos tienen la cabeza puesta en las alzas y bajas. Las discusiones son amenas y la mayoría de los días el ambiente es tranquilo. Pero para Carlos, socio, la competencia y los intereses no dejan que sus relaciones se transformen en amistad: “El dinero es un obstáculo para que se den las amistadas”, reflexiona. Según Jorge, un asesor bursátil, hay cierto clima de camaradería, pero recién a partir de las 17, cuando termina la rueda. El resto del tiempo es una jungla: “Todos intentan sacar ventaja al compañero. Si yo me tengo que salvar y hundir al otro en el camino, lo hago”, dice.

Tras subir las escaleras mecánicas y pasar por otro cuarto repleto de sillas y más televisores, está la parte más nueva del edificio, que alberga el recinto donde están los agentes. Es el corazón de la Bolsa. Desde arriba se pueden ver cómo trabajan, pero para quien no es corredor, el lugar solo puede verse a lo lejos. Largas filas de butacas con teléfonos permiten que los inversores se comuniquen con su agente para darle la orden de comprar o vender. Los socios más antiguos explican que antes, conseguir un asiento era una auténtica batalla. Pero hoy las cosas son diferentes: Internet hizo que el edificio se convirtiera en un lugar necesario sólo para aquellos auténticos enamorados de las finanzas.

El bar es otro punto de encuentro para los socios cuando tienen un rato libre.

Pantallas y teléfonos invaden los pasillos de la Bolsa de Buenos Aires.

En el edificio de la Bolsa también se juega al ajedrez para distender las tensiones.

Las alzas y bajas se siguen con fanatismo según los socios que concurren al recinto.

La posibilidad de acceder a la información bursátil desde cualquier lugar con conexión a Internet provocó que tanto agentes como inversores dejaran de a poco la costumbre de ir en persona al recinto. Raúl es socio hace más de 30 años y explica: “Antes tenías que estar en el momento y el lugar indicado para comprar y vender. Hoy basta mandar un mensaje por Whatsapp para que se haga la operación”.

Abajo, en el recinto, el acceso es restringido. Solo los agentes pueden entrar, y los inversores únicamente se pueden comunicarse con ellos por teléfono o, en algunas ocasiones, gritando desde el entrepiso.

La idea que cualquiera puede hacerse del corredor de bolsa estresado y un recinto colmado de gente gritando está bastante alejada de lo que pasa hoy. Con la llegada del sistema Sinac, tanto operadores como inversores pueden estar al tanto de la información sin tener que ir a la Bolsa, por lo que muchos elijen trabajar desde sus propias oficinas. También hay una alta cuota de fanatismo por la mística que se vive en el edificio. Un lugar donde todos se conocen.

Cuando tienen un rato libre, los socios bajan al bar a tomar algo o suelen jugar al ajedrez. Es un mundo casi exclusivo de hombres, aunque Susana, una de las pocas mujeres socias dice que siempre se sintió respetada y en un ambiente familiar. “Cuando yo entré ni siquiera había baño de mujeres. Ahora somos más, pero seguimos siendo minoría”, comenta.

Los cuatro coinciden en que hay que tener una personalidad especial para operar. Carlos lo llama “vocación bursátil”, para Susana, no todos los que quieren invertir están dispuestos a asumir el riesgo de perder. “La Bolsa es mi vida, si me sacan de acá no sé qué hacer. Estoy desnudo”, admite Carlos.

Son las cinco de la tarde en punto y en el recinto se escucha la campana electrónica. Por hoy las operaciones terminaron. Fue un día difícil, el silencio se sentía. Pero todos volverán mañana a la espera de la euforia.

E Eugenia Iglesias