Guillermo Minieri de Cabify Argentina: “Con Uber estamos compitiendo en desventaja”

Este mes se cumple exactamente un año desde el desembarco en la Argentina de la empresa española Cabify, que junto a Uber generaron una revolución en la industria del transporte, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, al contrario de lo sucedido con la compañía estadounidense, la plataforma creada por Juan de Antonio contó con la venia del gobierno porteño desde el primer momento y aseguran que operaba de acuerdo a la ley. Doce meses después, Cabify cuenta con una flota de 4500 autos, proyecta facturar US$ 32 millones en su filial argentina y planea extender su operación a más ciudades.

“Me gustaría decirte que resultó más fácil, pero la verdad es que fue muy difícil”, se sincera Guillermo Minieri, Country Manager de la compañía encargada de unir pasajeros y choferes. Según el ejecutivo, el propio fundador de Cabify reconoció que la Argentina fue “el país más difícil para lanzarse”. La burocracia para solicitar los permisos correspondientes, afirma Minieri, fue uno de las principales causantes de la dilación en la apertura de la oficina local que demandó una inversión de US$ 25 millones.

Hace un mes y medio, la empresa decidió extender su zona de influencia –hasta el momento operaba en la Ciudad de Buenos Aires hasta el tercer cordón del Conurbano Bonaerense– e inauguró los primeros viajes corporativos en Rosario. Estos actuarán como tests para en un futuro cercano extender este servicio a los particulares. Con una tarifa mínima de $ 80, Minieri, que también se desempeñó como Country Manager de Tinder Argentina, afirma que un conductor de Cabify que trabaja 60 horas semanales podría ganar aproximadamente $ 14.000 durante ese período de tiempo.

En diálogo con Apertura.com, Minieri reflexionó sobre la competencia con Uber y aseguró: “Esto es una carrera que, a mi parecer, terminan ganando solo dos jugadores que van a plantear el negocio desde dos puntos de vista diferentes”.

Cumplieron un año operando en Argentina, ¿qué balance hacés?

Me gustaría decirte que resultó más fácil, pero la verdad es que fue muy difícil. Una vez que esto arrancó ya hubo desafíos particulares de este mercado, pero creo que eso fue más desafiante que difícil. El primer paso fue muy trabajoso, muy burocrático y luego el mercado planteó desafíos muy particulares comparativamente hablando contra lo que ha pasado en otros países como Brasil, Colombia, Chile y Perú.

Los desafíos que planteó el mercado, ¿provenían por el actuar de los otros actores de la industria?

Está más relacionado con la dificultad que existe para captar conductores y formar una flota acorde para prestar un servicio de calidad. Existen muchas restricciones. Si uno lo quiere hacer de manera ilegal obviamente es mucho más fácil, tenemos el ejemplo de Uber. Hacerlo de manera legal es mucho más trabajoso porque nuestros conductores tienen licencia profesional, seguro para transportar pasajeros y varios requisitos más.

Ambos servicios tienen varias diferencias. ¿Consideran a Uber como competencia?

Si, claramente. Ellos tienen una estrategia completamente diferente, pero es competencia directa nos guste o no nos guste. La manera en la que ellos lo hacen es su decisión y veremos lo que determina la justicia. Obviamente cuando uno se plantea hacer esto de manera legal se está pensando en correr una maratón y no una carrera de 100 metros.

¿Perdieron terreno por haber salido después al mercado argentino?

Estamos compitiendo en desventaja, sin ninguna duda. Esto es lo mismo que tener dos comercios, uno de ellos paga impuestos y tiene todo en regla, mientras que el de al lado hace todo por izquierda.

¿Están atrasadas las regulaciones de transporte en la Ciudad de Buenos Aires?

Sin dudas.

¿Qué tendría que cambiar?

Todos los días entran 3 millones de personas entran a trabajar a la Ciudad y ahí viven 2,9 millones de personas más. La infraestructura de transporte público no es suficiente y las opciones no terminan de conformar a la demanda, si no, no hubiera existido el apetito por opciones como Cabify. No es una regulación moderna y espero que la corrijan. Vamos a llevar propuestas al respecto. El taxi tiene deficiencias en su servicio y esa es una de las razones por las que la gente no se termina de sentir segura y cómoda en ese medio de transporte.

Sin embargo, en Madrid los usuarios de Cabify tienen la posibilidad de pedir un taxi con la aplicación. ¿Consideran posible hacerlo en Argentina?

Consideramos la posibilidad con los estándares de Cabify, dando un servicio de calidad. En primer lugar, lo más importante es sentirte seguro y la tecnología hoy te brinda la posibilidad de pedir un auto y que te diga el nombre del chofer, la patente, su teléfono y la valoración de esa persona.

Pero, ¿crees que sería más difícil implementar una medida así dados los antecedentes de conflicto que hubo entre las nuevas propuestas de transporte y los taxistas?

Creo que no, el problema del taxi en todo el mundo es la variabilidad en el servicio que uno puede recibir. Hay excelentes conductores que tienen su vehículo limpio y brindan un servicio de calidad, mientras que otros dan un servicio pésimo, te pasean o te tratan de manera agresiva. Lo que pretende Cabify es prestar un servicio estándar, con una variabilidad muy baja porque la calidad del servicio es constantemente la misma y ponemos ese estándar con una vara alta.

Hace poco comenzaron a operar en Rosario. ¿Qué aspectos tienen en cuenta a la hora de elegir una ciudad para expandirse?

Este es un servicio para lugares donde hay deficiencias en la matriz de transporte. Creo que tiene que haber una población acorde y tiene que ser una gran ciudad o centro turístico que en temporada alta suele tener problemas de logística en el transporte.

¿Qué opinás del sistema de tarifa dinámica?

Es un modelo interesante, en algún punto tiene sentido. Hay que ver como lo aplicás porque llevado a un extremo no es sano. Pero creo que es una característica interesante del modelo de negocio.

¿Por qué crees que no surgieron propuestas argentinas que hayan logrado dominar el mercado en esta industria?

Porque la inversión para desarrollar la tecnología es importante. Opciones existen, pero esto es una carrera que, a mi parecer, terminan ganando dos jugadores que van a plantear el negocio desde dos puntos de vista diferentes. Creo que va a haber un dominio regional y la competencia va a ser binaria, por ejemplo, Uber y Cabify como los dos grandes jugadores del mercado latinoamericano. Desde el 2010 a esta parte explotaron las compañías dedicadas a este sector y, en esa explosión, se fragmentó el mercado, entonces hay pequeños jugadores que se quedaron con una porción. A medida que el mercado va madurando, las empresas también lo hacen y toman cada vez más porción de mercado comiéndose a los más chiquitos ya sea porque desaparecen o porque los compran.

En ese mercado binario, ¿quién terminará perdiendo?

Los que no logran vender su compañía a un precio competitivo, a un valor razonable teniendo en cuenta la inversión o los que no terminan dominando el mercado. Easy Taxi arrancó fuerte y hace poco tiempo Cabify lo compró. ¿Perdió Easy Taxi esa carrera? Creo que hicieron un buen desarrollo y en cierto punto tuvieron éxito. Quizás no llegaron a donde tenían pensado inicialmente, pero el mercado se desarrolló en una dirección y existieron competidores que jugaron mejor esa carrera.

¿Qué esperás para el 2018?

Seguir por esta senda, venimos creciendo a un ratio del 30 por ciento mensual y creo que hay una posibilidad muy grande. Me gustaría que vayamos hacia una regulación razonable y que no sigamos con una discusión arcaica de “taxis vs…”. Nosotros venimos a plantear una solución que le cambia la calidad de vida a la gente y me gustaría que realmente tengamos una discusión seria sobre ese tema.

