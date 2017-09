Las 7 acciones que no hay que perder de vista durante la keynote de Apple

Todo el universo tecnológico se detiene cada vez que Apple realiza una nueva presentación y esta vez no será la excepción. Tim Cook, CEO de la compañía, dará a conocer hoy en el moderno Auditorio Steve Jobs los nuevos modelos de iPhones: 8, 8 Plus y X. Si bien se especula con las funciones y utilidades que pueda traer el nuevo smartphone, los que realmente esperan con ansias este evento son siete compañías tecnológicas que podrían transformarse en proveedores de la empresa con base en Cupertino.

Apple mantiene el secretismo sobre qué compañías proveen los distintos elementos que conforman el producto final de sus creaciones y, según Reuters, solo se conocerá su constitución una vez que los expertos lo abran y lo analicen. Sin embargo, las títulos de algunas empresas podrían dar un salto de acuerdo a la información que brinde el gigante tecnológico durante el evento.

Por eso, Reuters Business elaboró una lista de las siete acciones a tener en cuenta durante el Apple Event de hoy.

Lumentum Holdings

La empresa especializada en desarrollar sensores láser 3D asegura haber recibido órdenes de compra de US$ 200 millones por este producto desde abril. El insumo podría ser clave en la función de reconocimiento facial del nuevo iPhone.

Lumentum Holdings dio el salto a Nasdaq en 2015 y hoy está valuada en US$ 3599 millones. En lo que va del 2017 sus acciones crecieron un 56,8 por ciento –pasaron de cotizar a US$ 37,30 en enero a US$ 58,50 hoy– y en un año entregaron un retorno de 56,63 por ciento.

Finisar Corp

Si bien también tiene como foco la producción de sensores láser 3D, en este caso Finisar desarrolla una versión de mayor potencia de estos productos que podría ser utilizada por Apple para la utilización de realidad aumentada. Sin embargo, todavía no está confirmado que la nueva nave insignia de la compañía de la manzana traiga este sensor.

La tecnológica con base en Sunnyvale, California, tuvo su oferta pública inicial a fines de 1999 con un precio de US$ 19 por acción. Hoy, según información de Bloomberg, tiene una capitalización bursátil de US$ 2434 millones y su acción vale US$ 21,92, lejos de los US$ 36 a los que cotizaba en febrero de este año.

Imagination Technologies

Los títulos de la compañía que cotiza en el parqué londinense sufrieron el efecto Apple de manera contundente. En abril de este año, la compañía comandada por Tim Cook afirmó que dejaría de utilizar la tecnología que la firma le proveía, lo que ocasionó que sus acciones cayeran más de un 60 por ciento. Asimismo, tres meses más tarde, Imagination Technologies, cuyos ingresos dependían en un 50 por ciento de las compras de Apple, salió a la venta.

Se espera, según informa Reuters, que la empresa con base en Cupertino presente durante su gran evento su nueva unidad de procesamiento gráfico desarrollado por la propia compañía. Esto podría repercutir directamente en las acciones de Imagination dado que implicaría una confirmación a las noticias del primer semestre. Hoy, los títulos de la empresa londinense tienen un valor de 142,50 libras – US$ 188 según la cotización actual – y está valuada en US$ 540 millones.

Toshiba – SK Hynix – Western Digital – Samsung Electronics

Según los especialistas, estas tres empresas serían las principales proveedoras de los chips de memoria flash de Apple. Sin embargo, este grupo podría reducirse de cuatro a tres si SK Hynix o Western Digital deciden comprar la unidad de negocios de memorias flash que Toshiba puso a la venta para contrarrestar sus pérdidas generadas por su unidad nuclear.

Uno de los datos a tener en cuenta durante el Apple Event será el anuncio de la capacidad de almacenamiento con el que contarán los nuevos iPhone. De acuerdo a lo informado por Reuters, si Apple decide aumentar la capacidad de sus smartphones a más de 32 gigabytes de almacenamiento, esto incrementaría los costos y podría llevar a la compañía de la manzana a introducirse en la guerra por el negocio de Toshiba.

En cuanto a sus rendimientos bursátiles, Western Digital otorgó un rendimiento del 73 por ciento en el último año, sus acciones cotizan a US$ 88,02 en Nasdaq y está valuada en US$ 25.800 millones. Por su parte, SK Hynix, que cotiza en la Bolsa de Corea del Sur, aumentó el valor de sus títulos un 63 por ciento durante 2017 de 45.800 wons surcoreanos a 74.700 –de US$ 40,76 a US$ 66,48 según la cotización de hoy. En tanto, Samsung Electronics presentó un crecimiento de un 37 por ciento en sus títulos durante los primeros ocho meses del año. El gigante tecnológico surcoreano está valuado en US$ 344.000 millones y sus acciones tuvieron un rendimiento del 72,9 por ciento en un año.