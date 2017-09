Un argentino rompe un millonario record en la taquilla de Hollywood

Una casa plagada de espíritus, un temible hombre con una máscara de hockey y una muñeca demoníaca. Todos ellos observan desde abajo al nuevo rey del terror en la taquilla histórica. It, la nueva adaptación cinematográfica de la clásica novela de Stephen King, recaudó más de US$ 123 millones, según estimaciones de Box Office Mojo, posicionándola como el mejor estreno de una película de horror. Detrás de este éxito se encuentra Andrés Muschietti, el argentino encargado de dirigir el largometraje y que ya proyecta una secuela.

Cada 27 años, una entidad maligna aterroriza a los niños del pueblo de Derry en Maine. Este ser tiene la capacidad de cambiar de forma, pero suele presentarse como Pennywise, el payaso. El proyecto pasó por varios directores hasta que finalmente en julio de 2015 Muschietti asumió la dirección. Con un presupuesto de US$ 35 millones, la película ya superó los US$ 180 millones en la taquilla mundial.

Con solo un fin de semana en la cartelera hollywoodense, It se convirtió en la película de terror para mayores de 18 años con mejor arranque en la historia. Superó ampliamente a Actividad Paranormal 3 que, con US$ 52,6 millones en su debut, ostentaba el primer puesto. Asimismo, también derrocó a Hotel Transilvania 2, que se situaba como el mejor estreno durante el mes de septiembre con una taquilla de US$ 48,5 millones.

De acuerdo a la lista elaborada por Box Office Mojo, sitio que depende de Internet Movie Database (IMDB), la película basada en el libro publicado en 1986 ya se convirtió en la quinta película de terror más taquillera. El largometraje producido por Warner Bros superó a éxitos del género como Scream, El Conjuro y El Juego del Miedo, aunque todavía le queda un largo camino para pasar a El Exorcista que, con US$ 232,9 millones, se ubica en la cima del ranking.

El realizador argentino ya tiene experiencia en Hollywood, ya que en 2013 el mexicano Guillermo del Toro produjo su debut en las grandes ligas. Su película Mama recaudó más de US$ 146 millones en la taquilla mundial con un presupuesto de US$ 15 millones. Egresado de la Universidad del Cine en Buenos Aires, Muschietti se radicó en España durante los ''90 y encargó de dirigir publicidades junto a su hermana, Barbara, su socia y dueña de una productora.

Con la bendición de Stephen King, It contará con una secuela que se estrenaría en 2019 y contará la historia de los siete niños protagonistas 27 años después de la visita de Pennywise a Derry. Los argentinos recién podrán conocer al payaso malvado el 21 de septiembre cuando tenga su gran estreno en los cines nacionales.