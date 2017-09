En qué inversiones pone la mira el presidente de Provincia Fondos

Hace más de 20 años que Eduardo Eleta está inmerso en el mercado financiero. Durante una década ocupó cargos directivos en el fondo de capitales ABN AMRO Asset Management Argentina hasta que, en 2009, tomó la posición de subgerente General Comercial del Banco Ciudad. Hoy es el presidente de Provincia Fondos y, desde que asumió el puesto en 2016, puso al segundo banco más grande del país de nuevo en el radar de los inversores a través del relanzamiento de un instrumento en particular: los Fondos Comunes de Inversión (FCI).

“La ventaja de los FCI es la simplicidad”, dice Eleta. Un inversor que quiere invertir en Lebac o Letes delega la gestión a un portfolio manager del banco, quien se encargará de participar en cada licitación de estos títulos. Este activo también te permite diversificar la cartera con bonos y acciones para aumentar los retornos o amortiguar los riesgos. “Además, el inversor puede rescatar la plata en el momento que la necesite”, amplía el ejecutivo.

El mercado de FCI está creciendo. “Los FCI en la Argentina no podían perforar el techo de los US$ 10.000 millones, pero este año tocamos los US$ 30.000 millones gracias al impulso de las Lebac, que componen el 50% de los fondos de renta fija”, explica Eleta. Y, dentro de este mercado particular, ProvinFondos viene escalando año a año: pasó de tener un 0,6% del share a un 2,5% en apenas un año y medio. Esto provocó que dos de sus FCI –el de acciones y renta fija- hayan sido recalificados por Moody’s. El de renta fija obtuvo un upgrade de Triple B a Doble A.

En exclusiva con Apertura.com, Eleta también da a conocer el fundamentalque debe estar presente para invertir de acá en adelante: “El rendimiento de las inversiones en pesos va a seguir por encima de las de dólares”. En concreto, la cartera del momento, para el experto, es la siguiente: 50% en Lebac, 30% en bonos en dólares y un 20% en acciones. “La economía está empezando a salir y crecer, por lo cual en las acciones de bancos y energéticas pondría un 20% del monto de portfolio”, precisa Eleta.

¿Qué debe tener en cuenta el inversor al posicionarse en FCI?

Por el lado de afuera, sin ir a casos extremos, puede afectar un poco la tasas de interés (de la FED), aunque tampoco tanto porque la tendencia alcista viene siendo muy gradual y esporádica. Por lo cual hoy, para una inversión en dólares, no sería un factor que me saque el sueño. Para adelante, si tuviera que invertir, me cierra más la inversión en pesos que en dólares por el modelo económico local y como hoy se manejan las variables. Pero yo no veo una devaluación que pueda afectar una inversión, y me parece que hoy el rendimiento en pesos es mejor que la de dólares y va a seguir en esta dinámica.

¿A qué se debe esta proyección?

Porque claramente en este modelo económico entran más dólares de los que salen por inversiones. Y falta que empiecen a ingresar más desembolsos productivos y financieros. Estos últimos son importantes: hoy el Gobierno y las empresas tienen la ventana abierta para emitir títulos y que te den crédito de afuera. Entonces, con esta expectativa de ingresos de dólares no da motivos para creer que puede haber una explosión en el tipo de cambio. Si además los rendimientos en pesos en términos reales son positivos, no hay que ser un ingenio para saber a dónde apuntar.

¿El dólar tocó su techo entonces?

En términos nominales, es posible que vaya ajustando un poco más. Es decir que, con una inflación del 18 o 20%, el valor nominal de $ 17,50 puede llegar a tocar los $ 18. Pero si se compara contra el rendimiento en pesos, hoy si colocás $ 100 en una Lebac, dentro de un año te vas a poder comprar más dólares que hoy. En materia de rendimiento e inversiones todo indica esto.

Entonces, ¿cómo armarías tu cartera de inversiones hoy?

Si tengo que armar una cartera hoy pondría el 50% en Lebac, compro un 30% de algún título en dólares y un 20% en acciones, ya que la economía está mostrando que está empezando a salir y crecer. En acciones me fijaría en los papeles de bancos y energéticas.

¿Cuánto son los retornos que puede dar una cartera de este tipo?

Si tomas lo que va en el year to date va a depender, pero te está dando arriba del 30% anual (en pesos). Por lo cual, estás teniendo casi un 10% de rendimiento real si se considera una inflación del 20%.

En cuántos a los FCI, ¿cuáles son las ventajas del instrumento?

La ventaja de los FCI es la simplicidad. El inversor no tiene que estar renovando cada 35 días las Lebac, por ejemplo. Directamente, te suscribís al fondo y dejás que el que vaya a cada licitación de las letras sea el portfolio manager. Además, tenés la posibilidad de rescatar la plata en el momento que la necesites .Hoy incluso lo podés operar también a través delhomebanking, por lo cual es muy práctico.

¿Y los riesgos?

Desde el punto de vista del riesgo del inversor es el mismo. Si compro un fondo que tiene 80% de Lebac, o compro Lebac al Banco Central directamente es el mismo riesgo. Yendo a un caso extremo de default, el Central no te va a pagar aunque tengas las Lebac directamente, ni al fondo. Este sería un riesgo extremo.

