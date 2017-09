Tayikistán emitió el primer bono soberano internacional de su historia

Es el país más pobre de Asia central. El 43% de sus 8,3 millones de habitantes se dedica a la agricultura y, de acuerdo a datos del Fondo Monetario Internacional, el dinero enviado por aquellos que emigraron a trabajar a Rusia representa el 45 por ciento del PBI del país. Se estima que sus reservas rondan los US$ 600 millones -en su mayoría en oro-, y es considerado como uno de los países con mayor riesgo para invertir. Sin embargo, Tayikistán salió este jueves al mercado y emitió el primer bono soberano internacional de su historia.

Tras algunos intentos fallidos, el país nacido en 1991 tras la desintegración de la Unión Soviética finalmente logró emitir un bono soberano a 10 años. ¿El resultado? Logró colocar US$ 500 millones a una tasa fija de 7,125 por ciento, frente a una oferta que alcanzó los US$ 4000 millones. Con dicha colocación, el nivel de deuda de Tayikistán en relación a su PBI ascendió de 43% a 57%.

La colocación del primer bono soberano internacional de Tayikistán tuvo por objetivo conseguir financiamiento para la construcción de la represa más alta del mundo y la central hidroeléctrica más importante de la región. El costo de la obra, que hasta el momento ha registrado inversiones en torno a los US$ 200 millones, está estimado en US$ 3900 millones. Con el proyecto, el país de Asia central pretende lograr autoabastecimiento energético e ingresos por la exportación eléctrica a sus vecinos Pakistán y Afganistán.

Las atractivas tasas de rendimiento del bono obedecieron al nivel de riesgo que representa invertir en un país cuyo PBI per cápita, de acuerdo a datos del Banco Mundial, es de US$ 804 (en la Argentina es US$ 12.449) y que continúa lidiando con los coletazos de una importante caída económica. De hecho, el Gobierno tayiko recientemente debió rescatar con US$ 490 millones a los principales bancos del país, afectados por la caída del precio del petróleo que sacudió la economía rusa, su principal socio y aliado.

Además, a la baja calificación que agencias como Moody's o S&P otorgan a Tayikistán se sumó el hecho de que la obra -cuyo proyecto original remite a la década de 1970- recién estaría operando a plena capacidad en 2032. Por otro lado, el poderoso vecino Uzbekistán ya ha puesto reparos respecto a la construcción de la misma, preocupado por las consecuencias en términos de irrigación que podría tener para sus campos de algodón.

Otro riesgo, no menor, fue que el bono emitido no ofrecía garantía de bancos multilaterales ni de otros activos del país emisor.

T Tomás Carrió