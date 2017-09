¿CEOmeone? El nuevo sueldo del Cholo comparado con el de los ejecutivos top

El Atlético de Madrid oficializó la renovación de contrato de su entrenador Diego Pablo Simeone hasta el 30 de junio de 2020. Los hinchas colchoneros celebran que “el Cholo” se quedará un tiempo más en los pasillos del club madrileño. Según fuentes cercanas al club, el director técnico habría puesto la firma por un total de US$ 17,8 millones de dólares, es decir, unos US$ 5,9 millones por año. De esta manera, el argentino supera el salario de algunos de los CEOs más importantes del mundo.

La Federación Estadounidense del Trabajo (AFL), junto al Congreso de Organizaciones Industriales (CIO), elaboraron un ranking con las compensaciones que recibieron los ejecutivos de las empresas que forman parte del índice S&P 500. Según esta lista, Mark Zuckerberg, mandamás de Facebook, recibió US$ 5,7 millones en 2016, mientras que Stephen Kaufer, de TripAdvisor, obtuvo US$ 1,2 millones. Otro de los que rankearía debajo del Cholo, según este informe, sería el CEO de Amazon, Jeff Bezos, que el año pasado recibió compensaciones por US$ 1,6 millones.

Bloomberg también elabora una lista con los directivos de empresas que más dinero llevan a casa. Si solo se tiene en cuenta el ítem Salario –la mayor parte de los ingresos de los CEOs tiene que ver con acciones de la compañía-, Simeone tiene un contrato más jugoso que Tim Cook de Apple –U$ 3 millones– o Bob Iger de Walt Disney –US$ 2,5 millones.

Si bien es uno de los entrenadores mejor pagos del mundo, al comparar su salario con el de algunos futbolistas, las cifras parecen menores. Según el diario Sport, Lionel Messi habría acordado la renovación de su contrato con un sueldo de 40 millones de euros anuales –US$ 47,6 millones de acuerdo al tipo de cambio actual. Asimismo, Ezequiel Lavezzi, jugador del Heibei Fortune, gana más en dos meses que Simeone en un año, ya que su salario es de US$ 1 millón por semana.