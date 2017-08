Predicción de Litecoin para el 2018

Desde el surgimiento de las criptomonedas ya han pasado casi 8 años y durante este tiempo han venido incrementando su popularidad día a dia. El pasado 27 de Agosto Litecoin tuvo una excelente jornada ya que logro alcanzar una cotización record que nunca habia obtenido con un valor de 64.82 dolares 11.09% mas que el dia anterior, el volumen de operaciones supero los 862 millones de dolares con un mercado de capitalizacion de 3.4 mil millones de dolares.

La causa de este aumento fue debido a la activacion oficial en la red de Segregated Witness mejor conocido como SegWit- el pasado 23 de Agosto, fecha en que fue procesado el bloque numero 481822 por el grupo minero BTC.com

La idea de SegWit fue presentada por el desarrollador de software Peter Wuille en Hong Kongcuyo en el Hong kong Scaling Workshop 2015 cuyo objetivo principal es crear maleabilidad y mas espacio de tamaño en el bloque.

Desde el mes de marzo del presente año el litecoin comenzo a tener un mayor movimiento ya que diversos grupos de mineros mostraron su apoyo a SegWit. Sin duda alguna Litecoin sigue ganando apoyo de la comunidad de mineros lo cual hace que su precio se eleve de manera importante en los mercados.

Es muy posible que en el 2018 el Litecoin se vea forrtalecido debido a caracteristicas particulares de su plataforma tecnologica como por ejemplo SegWit.

Actualmente Litecoin es mucho mas eficiente en el momento de realizar el procesamiento de bloques, lo cual ayuda a tener una confirmación mucho mas rápida de las transacciones virtuales.

El precio de Litecoin se ha cotizado en un rango que va desde los $38 hasta los $65 y se prevé que el precio de litecoin pueda llegar a rebasar su maximo en el 2018 siempre y cuando las condiciones actuales de las criptodivisas en el mercado se mantengan, lo cual es una posibilidad, sin embargo un cambio en el desempeño de bitcoin afectaría directamente a Litecoin

Cripdidivisas como el Litecoin estan transformando la economía digital, a continuación presentamos información clave que resume de forma sencilla el comportamiento de Litecoin en el mercado

Desde el año 2009 que nace Bitcoin por el desarrollador Satoshi Nakamoto han venido surgiendo otras criptomondas como: Litecoin, Ethereum, Ripple, Dash entre otras. Gracias a las tecnologias que utiliza Litecoin, actualmente es la segunda divisa electronica mas conocida y de mayor uso.

¿Quien es el creador de Litecoin? Litecoin fue creada por Charlie Lee un ingeniero de Google quien en un inicio no tenia el objetivo de crear una nueva moneda si no un complemento de bitcoin; Posteriormente Litecoin fue añadiendo ventajas que obviamente bitcoin no tenia lo que termino en la creacion de esta nueva criptodivisa.

¿Qué es Litecoin? Litecoin es una divisa online también conocida como criptodivisa descentralizada la cual fue creada en octubre del 2011

¿Como usar Litecoin?

Esta criptodivisa puede ser usada para comprar servicios on line como por ejemplo desarrollo de proyectos web o para comprar productos como como joyería o simplemente para comprar tu te favorito

Litecoin brinda una plataforma fácil y segura para llevar a cabo transacciones y no cobra ninguna comisión por recibir o cancelar transacciones

Debido a su volatibilidad Litecoin es una de las criptodivisas favoritas de los traders que buscan altos margenes de ganancia

Al operar o hacer trading con litecoin mediante CFDs el nivel de capital que se necesita es mucho menor.

Ventajas de Litecoin

Todas las transacciones son procesadas y guardadas en una red publica por medio de la tecnología blockchain también conocida como tecnología de bloques por lo tanto todas las transacciones pueden ser verificados de forma inmediata

Con Litecoin es posible enviar dinero a cualquier lugar del mundo a cualquier persona de forma instantánea

Una de las características mas atractivas de esta criptodivisa es que no existen comisiones o cargos por las transacciones. Por ejemplo un negocio en Inglaterra puede recibir un pago de un cliente en Nueva York en cuestión de minutos adicionalmente ambas partes pueden compprobar que el pago fue enviado y recibido.

Litecoin funciona mediante el uso de software seguro que permite hacer pagos tan fácil como enviar un email. Todas las transacciones pueden ser efectuadas ya sea desde un ordenador, tablet o teléfono movil

La cantidad máxima de emisión de litecoins es de 84,000,000 así que nunca se tendrá que preocupar que la inflación disminuya el valor de litecoin

Litecoin ha logrado consolidarse en el mercado de divisas lo que le permite poder intercambiarse con diferentes divisas, diariamente se intercambian millones de litecoins en diferentes lugares del mundo. Así que es posible intercambiar dolares, euros, libras y muchas otras divisas por litecoins, las posibilidades son infinitas

¿Cuáles son las principals tecnologías que usa Litecoin?

Tecnología Blockchain

Litecoin al igual que otras ciptodivisas utilizan la tecnologia blockchain la cual esta sustentada por la red P2P (Peer to Peer) este tipo de redes permiten el intercambio directo de información entre ordenadores interconectados, de esta manera los usuarios de la red pueden intercambiar informacion totalmente independiente de una red física sin tener que someterse a restricciones de algún tipo autoridad administrative.

Tecnologia Segwit

Es una actualización de software desarrollada por el equipo de Bitcoin Core: Su objetivo principal es permitir el aumento de numéro de transacciones por bloque asi como brindar seguridad de ataques de maleabilidad de transacciones por terceros.

Diferencias principales que hacen a Litecoin mucho más eficiente que bitcoin

Litecoin efectúa el procesamiento de un bloque cada 2,5 segundos mientras que bitcoin lo hace en 10 minutos/ La confirmación de las transacciones de litecoin es mucho mas rápida respecto a bitcoin, lo anterior debido al tiempo de procesamiento de cada bloque. Litecoin tiene un limite de emisión de 84 millones mientras que el limite de bitcoin es mucho menor y es de tan solo 21 millones.