Warren Buffett es el nuevo accionista mayoritario del Bank of America

El grupo Berkshire Hathaway Inc, dirigido por el magnate estadounidense Warren Buffett, ejecutó una cláusula que le permitía comprar un paquete de 700 millones de acciones a un precio preferencial. Según Business Insider, con esta maniobra el conglomerado se quedó con el 6,6 por ciento de los títulos del segundo banco más grande de los Estados Unidos.

El Bank of America, que durante el último ejercicio registró ganancias por US$ 18.000 millones, se encontraba en un difícil momento económico por la crisis de las hipotecas cuando, en 2011, Warren Buffett invirtió US$ 5.000 millones en la compañía. A cambio, el director ejecutivo de Berkshire obtuvo el derecho de poder comprar una determinada cantidad de acciones a US$ 7,14 hasta el 2021.

El CEO de la entidad bancaria, Brian Moynihan, confirmó el acuerdo oficialmente una vez cerrada la jornada del martes. Al momento de la transacción, las acciones del Bank of America cotizaban a US$23,58 por lo que el magnate ganó US$ 11.500 millones al realizar la operación a precio preferencial.

De acuerdo a los números informados por Bloomberg, la compañía hoy está valuada en más de US$ 250.000 millones. Asimismo, el medio asegura que desde que Buffett invirtió en el banco, sus acciones se triplicaron.