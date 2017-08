Cuáles son los perfiles tecnológicos más demandados en el mercado laboral

El 65 por ciento de los niños que ingresan hoy a la escuela primaria van a trabajar en puestos que aún no se crearon. Esto vaticina Scoop Consulting para las generaciones protagonistas de un mundo que demanda nuevos modelos de celulares cada año, que introduce robots cada vez más complejos en las industrias y en el que los ciberataques se convirtieron en un delito más que temido. Para seguir el ritmo que marca la revolución tecnológica, el mercado requiere cada vez más profesionales que manejen con naturalidad los temas de vanguardia digital, pero sin olvidar la técnica de base, cualidades que parecen escasear tanto en la Argentina como en el mundo.

Ingenieros, programadores, desarrolladores y especialistas técnicos de todos los niveles de formación están entre los 10 puestos más difíciles de cubrir, según la consultora ManpowerGroup. Sin embargo, el problema no es excluyente a las empresas techie, sino que atraviesa a todas las industrias, que no son ajenas a la velocidad de los cambios. Según el informe “Demanda de capacidades 2020” del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), la mitad de las empresas argentinas que buscaron perfiles técnicos en 2015 tuvieron dificultades para conseguir candidatos que cumplieran con sus requisitos. La empresa de redes Cisco refleja cómo el problema se expande a la región: en un estudio de 2016, reveló que para el 62 por ciento de las firmas latinoamericanas fue difícil dar con estos perfiles, dejando un déficit de 440.000 empleados de IT.

“La tecnología evoluciona más rápido que nunca, cambiando las competencias necesarias para los trabajos y acortando el ciclo de vida de las habilidades”, analiza Abel Berman, managing Director de Experis. Las deficiencias están, principalmente, en la falta de competencias técnicas, la carencia de experiencia, en no haber candidatos disponibles e, incluso, en la inexistencia de las llamadas habilidades blandas, informa la “Encuesta de escasez de talento 2016/2017” de desde ManpowerGroup.

La falta impacta directamente en la competitividad. En datos del INET, una de cada cuatro empresas señala haber tenido dificultades para introducir innovaciones a raíz de esto. Desde la entidad afirman que la oferta educativa creció por debajo de los niveles requeridos por el sector productivo y, ante esto, las empresas perciben que la disponibilidad de mano de obra calificada podría ser un limitante para sus planes de negocio. “El mercado de talento tecnológico es competitivo y genera presión por desarrollar una oferta empleadora atractiva”, describe Carlos Álvarez, CTO de Despegar.com. Esto los lleva a ofrecerles a los ingresantes una propuesta que va desde incentivos económicos, hasta desafíos tecnológicos motivadores.

El sector del software es uno de los más afectados. Según la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), cada año, quedan 5000 lugares sin cubrir dentro de sus empresas, y, a la vez, generan gran cantidad de oportunidades: este año, esperan crear más de 12.900 puestos, para un sector que en 2016 empleó a 93.400 personas. Según la Cámara, la demanda está centrada en los desarrolladores de aplicaciones, y los puestos más difíciles de cubrir son los arquitectos de soluciones.

Para Pablo Iacub, miembro de CESSI y presidente de la empresa de software Calipso, la escasez se siente en cada búsqueda: “Para los perfiles técnicos, no se presentan muchos. Abrimos un puesto para recepcionista y nos llegan 630 CVs, mientras que para un programador tal vez llegan cinco”.

Los más buscados

“No existe algo así como un programador desempleado, por lo que hay que hacer un trabajo activo para buscarlos”, aporta Álvarez. Y a los expertos en IT se les pide más. “El perfil ideal es el que tiene un mix de conocimientos técnicos y comerciales”, destaca Juan Oshiro, gerente de Ingeniería de Preventa en Cisco. Relata que, en la selección de personal, hacen foco en el potencial y la actitud, y lo que cuesta ver entre los egresados de este tipo de carreras son las habilidades empresariales.

El beneficio de ser pocos es el pleno empleo. “Todos nuestros industriales consiguen trabajo un año antes de recibirse”, analizan Andrés Agres, director de la Escuela de Ingeniería y Gestión del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), para quien el problema está en que, al emplearse de forma tan temprana, pierden interés por el título y el desafío pasa a ser alentarlos a llevar el estudio hasta el final. “En informática, nos hablan de la figura del unicornio, ya que sólo se reciben 25 al año. Son muy demandados”, agrega. Por su parte, el decano de la UTN sostiene que pierden entre el 25 y el 30 por ciento de sus alumnos entre el primer y segundo año, para un ingreso anual de 1800 estudiantes.

Cuando hay búsquedas, el foco está en identificar el talento. Gente con capacidad de “aprender y desaprender rápidamente” es lo que pide Guillermo Willi, Chief People Officer (CPO) de Globant. En Despegar.com, sucede algo similar: “Un buen desarrollador va a ser bueno en cualquier tecnología, y lo que no sabe, lo aprende”, describe Álvarez, y agrega que, para los perfiles más específicos, los de demanda creciente son los data scientist. “Todas las especialidades nuevas que se centran en el usuario, son las que se necesitan y están calientes en el mercado porque están de moda”, agrega Willi desde la visión de Globant.

A nivel sectorial, las industrias metalmecánicas y los servicios de software son las que enfrentan mayores dificultades para encontrar candidatos según INET, aunque la falta de competencias técnicas y experiencia preocupa a todos los sectores. Para el instituto, los profesionales que más costó conseguir fueron los técnicos mecánicos y electromecánicos, y los especialistas en informática, programación y electrónica.

“Particularmente nosotros preferimos más a los licenciados. A mi juicio, son más adaptables. La industria se olvidó de los títulos”, opina Iacub. Según ManpowerGroup, los perfiles más buscados son los SAP, ORACLE, analistas funcionales, Phython, Business Inetligence, Java y .Net. Desde Cisco agregan a los especialistas en ciberseguridad, nicho en el que hay pocos expertos para un tema que preocupa a muchos. Sobre los ingenieros, fuera de la industria del software, los solicitados son los industriales, químicos, mecánicos, electromecánicos y eléctricos.

La brecha se acrecienta más cuando se habla de tecnologías emergentes como digitalización, nube, big data o Internet de las Cosas (IoT). Para Cisco, las emergentes representaron el 55 por ciento del gap de habilidades en 2015, cifra que llegará al 62 por ciento en 2019. En respuesta, el decano de la UTN afirma: “Buscamos una sólida formación básica que les permita, luego, una especialización”.

Por otro lado, Iacub opina que la escasez pasa también por las habilidades blandas: “Tal vez buscas un programador de Python, te muestra el certificado, pero en realidad tiene otros problemas. Tiene que tener empatía y capacidad de relacionamiento. Muchas veces encontrás gente con los hard skills, pero que son freaks”.

Para Agres, “es difícil pretender que un chico entienda el mundo a nivel subatómico y al mismo tiempo sea el tipo más extrovertido. Pero una cosa no quita la otra”. La creatividad y la inteligencia emocional son habilidades preciadas, según el especialista de ManpowerGroup, así como la agilidad y la capacidad de aprendizaje.

E Eugenia Iglesias