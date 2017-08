En qué invierte su fortuna Floyd Mayweather

No hay dudas de que Floyd Mayweather Jr. es uno de los deportistas más exitosos y polémicos de la historia. Su ostentación y su efectividad sobre el ring se convirtieron en un combo explosivo para posicionarlo como el más mediáticos de los boxeadores modernos. Su excéntrica personalidad es un fiel reflejo de los variados negocios en los que invirtió sus millonarias ganancias.

En 2007 comenzó su transformación de ser un deportista virtuoso a un poderoso empresario. Ese año decidió invertir US$ 750.000 pensando a futuro y los utilizó para rescindir el contrato que lo unía a Top Rank, una de las promotoras de boxeo más importantes del ambiente. De esa manera, “Money” fundó su propia empresa Mayweather Promotions para promocionar sus propias peleas y obtener una tajada más grande de la bolsa. Su primer combate como promotor le dio la razón ya que ganó US$ 25 millones, según informa El País.

El oriundo de Michigan está invicto en el circuito profesional con una racha de 49 victorias. Aunque había anunciado su retiro de la actividad en 2015 luego de su pelea con el filipino Manny Pacquiao, en la cual embolsó US$ 250 millones de acuerdo a lo publicado por el medio español, este año decidió volver al ruedo para protagonizar “La pelea del dinero”. Este evento tendrá al reconocido luchador irlandés de MMA, Conor McGregor, como su contendiente y se desarrollará en el T-Mobile Arena en Nevada.

Además de acumular dinero en efectivo, el mismo declaró que es “su favorito”, también posee una cartera de inversiones de lo más diversificada. Su patrimonio inmobiliario alcanza los US$ 1.000 millones con propiedades en Las Vegas, Miami y Nueva York. Asimismo, invirtió US$ 100.000 en la empresa de cosméticos Bad Medina Cosmetics, a cargo de su ex pareja Doralie Medina, y US$ 2,7 millones en la productora de videos para influencers Shots Studios, según consignó Crunchbase. Un club de striptease en Las Vegas, un negocio de marihuana terapéutica a cargo de su actual pareja y una promotora musical son algunos de sus otros emprendimientos.

Mayweather confirmó que, sin importar el desenlace de la pelea que se llevará a cabo este sábado, su bolsa del combate será de US$ 350 millones. Este ingreso le permitirá superar los US$ 1.000 millones a lo largo de toda su carrera deportiva, cifra que solo fue alcanzada por otros dos deportistas: Michael Jordan y Tiger Woods.