Las marcas que Amazon vende como ajenas pero en realidad son fabricados por el e-commerce

Más allá de algunas promociones u oportunidades en productos de marcas específicas, el gran valor de Amazon es, para muchos de sus usuarios, la variedad de precios que genera su amplio abanico de marcas y productos. Sin embargo, parte de ello no es, según una investigación del sitio de noticias económicas Quartz, pura casualidad. En base a una investigación realizada por el medio norteamericano, el e-commerce de Seattle vende a su público por lo menos 19 marcas que en realidad son producidas por la compañía de Jeff Bezos.

“Atravesando más de 800 marcas registradas que Amazon ha solicitado u obtenido a través de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés), Quartz identificó 19 marcas que son propiedad de Amazon y venden productos o tienen páginas de producto en amazon.com”, sostuvo el sitio web en uno de sus artículos.

Entre ellas, la mayoría pertenecen al rubro de la indumentaria y la alimentación, aunque también hay una firma de cosméticos –Beauty Bar-, una de herramientas –Denali-, otra de piezas de repuesto –Small Parts-, y una de muebles –Strathwood-, entre otras. De esas casi 20 etiquetas, sólo una reconoce ser un producto de Amazon; la marca de ropa blanca Pinzon (by Amazon). Así, la única pista que pueden llegar a tener los usuarios de que estas firmas son en verdad productos fabricados por la compañía de Bezos es la indicación, en cada sus páginas de marca, de que se trata de artículos exclusivos para miembros Prime.

Quartz diferencia a estos productos de aquellos que llevan el logo de AmazonBasics, la marca blanca que el e-commerce utiliza para vender pequeños ítems de todo tipo, como cargadores o baterías para teléfonos celulares. Lo que posa un manto de intriga sobre las casi dos decenas de firmas mencionadas más arriba es el hecho de que si bien no existen fuera de los confines de amazon.com, tampoco aclaran que son un producto fabricado por su único comerciante.

A su vez, el medio estadounidense destaca otras marcas registradas que el nuevo dueño de Whole Foods ya tiene o quiere tener bajo su dominio y que aún no presentan productos listados en la plataforma de comercio electrónico.

Se suman a ellas otras compañías cuyos productos están listados en Amazon y sólo en Amazon, firmas distintas que comparten tanto su dirección postal como su dirección en la web de la USPTO.

Tras un llamado de quien realizó el artículo en cuestión, un vocero del gigante de Seattle sólo reconoció como propiedad de la compañía sólo a las siguientes marcas: Amazon Basics, Happy Belly, Mama Bear, Pinzon, Presto!, Wickedly Prime, Goodthreads, Amazon Essentials, Mae, Ella Moon, Buttoned Down, The Fix and Lark & Ro.