La historia de La Restinga: la marca de sastrería de lujo que nació como un hobby y hoy viste a la elite

Vista desde afuera, la casona de Av. Niceto Vega al 5181 no se diferencia mucho de las que la rodean. Con sus ventanas cerradas, la propiedad parece inactiva durante las tardes de semana. Detrás de su puerta de dos hojas, sin embargo, el escenario es otro. En un rincón al fondo de la casa, rodeado de botellas de whisky de $ 12 mil y prendas de vestir hechas de algodón Sea Island, Nicolás Márquez prepara un exclusivo blend de té creado por Inés Bertón. Así es como recibe el ex comerciante de granos a quienes visitan la nueve sede de La Restinga: el negocio que viste a la elite masculina local y que Márquez quiere convertir en la primera marca de indumentaria lujo en el país.

“Yo vengo de otro mundo, del rubro del campo, pero me crié entre telas”, explica, en diálogo con Apertura.com, el licenciado en Relaciones del Trabajo. Originario de Necochea, el emprendedor decidió, no bien se recibió, seguir los pasos de su padre, un ingeniero agrónomo que trabajaba tradeando granos. A eso se dedicó él también, hasta que un poco más de 5 años atrás –y muy poco tiempo después de terminar una maestría en Agronegocios– un viaje despertó el germen de su último proyecto. “Tenía 24 o 25 años y era mi primera vez en Europa. Mi madre tenía un multimarcas y yo siempre había considerado que ella vendía lo mejor que podía existir, pero empecé a ver que afuera había mejores telas, un mejor servicio y mejor atención, y entonces se me prendió la lamparita”.

Después de ese, Márquez hizo otro viaje relámpago al Viejo Continente, pero esta vez con citas a proveedores de telas entre sus visitas obligadas. “Mi idea era traer telas, tratar de confeccionar en Argentina un producto distinto y vendérselo a mis amigos. La mitad de la gente me decía que estaba loco, y la otra mitad que era imposible; que el circuito de adelantar plata en dólares, traer tela a Argentina, pagar todos los impuestos para poder entrarla, conseguir una buena confección, crear una mala de lujo argentina –ese era mi concepto–, en todo estaba errando”.

A pesar de todas las voces en contra, el hombre detrás de La Restinga siguió adelante. Tardó entre 8 meses y un año en conseguir los proveedores, entender cómo traer la tela, convertirse en importador, armar la marca “desde el escritorio” y conseguir a los confeccionistas; todo durante sus ratos libres y gracias a una inversión inicial de $ 100 mil, “poca plata” para él.

Con una colección boutique de 30 trajes de 5 colores, 10 a 12 modelos de camisas, 7 u 8 sweaters de cashmere y zapatos de primera línea y listos para vender, Márquez alquiló un departamento en Austria y Las Heras, compró el whisky que tomaba en su casa e invitó a sus amigos a usar ese espacio como after office. “Cuando lo hice sabía hasta a qué amigo le iba a vender cada prenda, pero de repente el boca en boca fue tremendo. El departamento se empezó a llenar de embajadores, jueces y empresarios, y le tuve que pedir a mis amigos que dejen de venir. Logré meter a los 50 tipos más poderosos del país en 40 metros cuadrados”, recuerda.

Esa primera producción de trajes de $ 10 mil a $ 12 mil se vendió en dos meses. Su broche de oro fue una venta de $ 200 mil a un cliente inesperado. “Me pidió 15 trajes, 5 de cada color. Yo tenía uno de cada uno y recién se los podía hacer a 30 días; pero ese ticket representaba toda mi inversión inicial más la cobertura de los gastos del departamento para todo el año. Fue mi break-even”.

A ese evento se sumó una propuesta del polo argentino para convertir a La Restinga en sponsor. Cuando la invitación llegó, Márquez mandó a hacer 500 pares de medias que repartió con la ayuda de sus amigos durante la final de un Abierto de Polo. Esa y otras oportunidades, como la organización de torneos de golf intercountry en alianza con Mercedes Benz –en los que el emprendedor entregaba gift cards casa por casa para invitar a la gente a su showroom–, acuerdos con hoteles 5 estrellas y personal shoppers, son las que más tarde se convirtieron en las acciones que ayudaron a construir a su clientela.

Con el tiempo, el ex hombre del agro entendió que sus clientes comenzaban a demandar como atención extra consumos más cercanos a los propios que a los del emprendedor. “Así me empecé a reunir con marcas como Nespresso y Pernot Ricard. Les contaba que tenía tipos importantes que venían a comprar de improvisto un domingo por la noche, porque era su único momento libre, y que en esos espacios ellos buscaban sus productos”, explica Márquez sobre el inicio de la relación con sus socios comerciales, que hoy ya suman a 14 partners. Todo ello, preparativo de la mudanza que trasladaría al emprendedor y su proyecto de 40 metros cuadrados en Recoleta a 400 metros cuadrados en Palermo.

Además de telas de importación y una atención que incluye aperitivos, mayordomos y asesoras de moda, la marca de ropa desarrolló su propio CRM con la información sobre los gustos en moda, consumos y hasta temas de charla de cada cliente –sobre quienes Márquez prefiere mantener un manto de discreción y privacidad–.

Con 1.000 clientes recurrentes y una facturación que de abril a diciembre del año pasado alcanzó los $ 5 millones, hoy La Restinga vende trajes de tres piezas por $ 24 mil a $ 28 mil y camisas por $ 3 mil a $ 5.500. Sus campañas las protagonizan referentes como médicos y chefs, y planea para septiembre el lanzamiento de un nuevo factor, en palabras de su dueño, distintivo: un sistema de membresías. "Habrá 3 tipos, y cada una tendrá el valor de una prenda que se podrá canjear por la misma cada mes. Ese beneficio va a ser acumulable y además se le va a sumar un descuento durante todo el año. Es algo que nos venían pidiendo", asegura.

Para Márquez, la clave de su sustentabilidad está en entender al cliente y ofrecerle una buena prenda, además de mantener los gastos fijos en un nivel bajo. "Si yo estuviera en un shopping, mis trajes tendrían que venderse a $ 50 mil, que es lo que va a pasar si a fin de año vuelven marcas internacionales como Ermenegildo Zegna", sostiene.

En su opinión, "la tela es el motor del auto, y mientras eso sea de calidad, acá chapistas hay un montón". "Por el producto y la experiencia de compra, ahora políticos, jueces, empresarios y deportistas se sientan acá a hacer networking y negocios. Cuando vienen se los recibe 'a cuerpo de rey'. Les abre la puerta el mayordomo, bajan las asesoras de moda a atenderlo y en los probadores ya hay trajes de su estilo colgados. La gente se queda entre una hora y media o dos, y eso no pasa en ningún lado", destaca, para luego concluir que "armar una marca de lujo en la Argentina sí se puede".

La Restinga

Año de fundación: 2016.

Cantidad de clientes: 1.000.

Precio promedio del traje: De $ 24 mil a $ 28 mil.

Facturación proyectada para 2017: $ 10 millones.

@ @CaroPotocar