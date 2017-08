La reconversión de Taringa!

Taringa! se encuentra en plena reconversión. Y no porque haya llegado Mauricio Macri a la red social, sino porque el equipo que compró la compañía en 2006 termina de delinear una reprogramación que tiene como fin adaptarse a las nuevas plataformas de consumo. “Es un proceso de reconstrucción y ahora es momento de que el proyecto empiece a dar a luz”, afirma Matías Botbol, CEO de la empresa.

Si Facebook es para los conocidos, Twitter para el ego, LinkedIn para el trabajo e Instagram para las fotos, Taringa se ha constituido en una especie de tercer sector para compartir contenido de interés personal e interactuar con aquellos compenetrados con lo mismo. “Su función principal es brindar un espacio donde pueda compartir y conocer gente”, dice Botbol. Tras la compra y hasta enero de 2014, los hermanos Botbol se financiaron ellos mismos, hasta que buscaron US$ 1,5 millones de amigos y familia. “Eso nos ayudó a ordenar un montón de cosas”, recuerda.

Si bien no está con interés de lograr una ronda por el momento, dice tener planes. “No es una cosa desesperada salir a buscar inversión. Queremos terminar con la reprogramación, hacer crecer lo que hay que crecer y con esos números salir a buscar”, indica. El monto podría ser de US$ 10 millones, que se destinaría a salir a mercados de no habla hispana. “Lo que nos pasa es que somos 100 por ciento español”, afirma, y agrega: “Es como si fuese una serie A pero con el tamaño de una serie B. Somos un bicho raro en ese sentido. A veces decimos: ‘Bueno, hagamos una empresa desde 0 y va a ser más fácil de explicar por qué estamos buscando una serie A después de 13 años’”.

Ya pispearon los Estados Unidos. “Hablamos con gente de allí, no saben ni lo que es Taringa!, pero cuando les contás los números se flashean”. La nueva plataforma permite hacerla multidioma. “Ya está en español e inglés. Eso nos va a permitir crecer en otros mercados”, apunta. Botbol piensa en países como la India y otros asiáticos. En América latina, Brasil es el foco a atacar. “No hay ninguna empresa como la nuestra en portugués. Pero es muy difícil entrar. Un buen aliado puede ser un medio”. En los Estados Unidos, la competencia sería Reddit.

Es llamativa la valuación que el reporte Tecnolatinas da a Taringa!: más de US$ 500 millones. Botbol cree que podría estar cerca de los US$ 250 millones. Sobre llegar a los US$ 1000 millones, considera que “le gustaría”, pero que no es lo que lo “empuja tanto”. La cuestión de escala es fundamental: “Solo estando en América latina me parece que es muy difícil”. El crecimiento anual de facturación asciende al 20 por ciento, aunque el emprendedor no está conforme: le gustaría un 50.

Botbol cree haber encontrado el problema de esa falta de crecimiento. “Fuimos malos vendedores. Somos buenos en producto pero malos para vender. Y siempre fue una debilidad”. En consecuencia, el emprendedor estableció algunas estrategias. “Tomamos la decisión de llevar la parte de venta premium a content marketing. Y dejar de vender como premium toda la parte de banners y llevarlo a venta programática”. Además, la nueva plataforma permitirá otros cambios. “Las marcas empiezan a tener un espacio más limpio dentro de Taringa! y a generar sus propias comunidades. Con ella podemos llegar mucho mejor a los usuarios que las marcas quieren alcanzar”.



