La historia detrás de uno de los portales de empleo e inmuebles más grandes de la región

Se trata de una de las más veteranas en el mercado tecnológico argentino, pero a lo largo del tiempo no ha dejado de crecer. Fundada en 2007 como holding, Navent es un conglomerado de 18 marcas enfocado en el segmento de los clasificados online de empleos e inmuebles, que, según fuentes del mercado, habría alcanzado los más de US$ 70 millones de facturación en 2016. Sus visitantes únicos mensuales alcanzan los 19 millones en los ocho países donde opera actualmente.

En la Argentina, Navent suma desconocimiento gracias a la fama de algunas de sus compañías más importantes: ZonaProp, ZonaJobs y Bumeran, que copan el mercado en sus respectivos verticales. La gran parte del capital de la empresa está en manos del gigante Tiger Global Management, que entró en 2007. Tiempo después, en 2012, Navent tomó US$ 30 millones en una serie B, en la que, además del anterior fondo, entró Riverwood Capital, que volvió a creer en la firma dos años después, en 2014, con US$ 20 millones para una serie C.

A futuro, Nicolás Tejerina, CEO de la compañía, se entusiasma con los números del mercado. “La industria de publicidad online fue de US$ 8000 millones y va a duplicar en tres años. Y el ratio de publicidad online versus offline es muy bajo en América latina. Habrá más dinero en la bolsa de la online”, dice, y agrega que los valores de sus anuncios pueden seguir creciendo: “En empleos, cuando nos comparamos con la competencia, deberíamos aumentar por seis para alcanzar los precios en los mercados desarrollados”. En algunos mercados Tejerina disfruta de altos números de Ebitda. “De 60 y 70 por ciento”, detalla.

El CEO se niega a dar datos de valuaciones, a pesar de que en el mercado fuentes especifican que la empresa supera los US$ 400 millones. “Ser un unicornio en sí no es algo que me empuja, sino que es crear la mejor compañía de América latina de empleos e inmuebles”, afirma, y dice tener confianza acerca de su futuro: “Navent va a valer más de US$ 1000 millones. Estoy convencido”. No obstante, tampoco da pistas de la estrategia para seguir creciendo: “Vamos ver cuáles son nuestros próximos pasos en función de las alternativas que se presenten. Para nosotros una salida a la bolsa sería más un evento de liquidez para nuestros accionistas o para levantar capital para el día de mañana, porque se empiezan a abrir grandes adquisiciones”.

Con el micrófono apagado, un inversor con llegada al establishment emprendedor afirma que “la compañía estuvo sobrevaluada en un momento y eso complica en un futuro, porque el emprendedor tiene que sostener esos valores”. Y agrega: “Si después no lo hace, no puede levantar dinero. Creo que ese ha sido uno de sus problemas”.

Hasta el momento, el crecimiento de Navent se basó, en gran parte, en adquisiciones. Tejerina, hoy, no las mira tanto: “Toda compra lleva un trabajo muy intenso post adquisición. Hemos comprado 18 marcas en la región. Siempre miramos potenciales firmas”. Aunque, hoy, es más exquisito. “Tiene que tener un determinado tamaño. No compraría una que tuviera tal vez US$ 1 millón o US$ 2 millones, porque no nos agrega mucho a los financials. Salvo que tuviera un producto disruptivo”, dice.

El mercado, considera el empresario, puede no estar preparado para lo que él propone. “El CRM que damos tiene 30 funcionalidades. Típicamente usan dos de las 30”, explica, pero no por eso está tranquilo: “El mercado, cuando madura, te pone mucha más presión”. Por estos días la competencia amenaza por varios lados. “Muchas más compañías globales van a querer entrar que hace 15 años, cuando el mercado de clasificados online era de US$ 5 millones; ahora es de US$ 30 millones”. En inmuebles, quien juega fuerte desde hace poco es MercadoLibre.

Tejerina aclara que no busca otros verticales, como autos. No lo quiso antes, cuando decidió no hacerse con el portal deautos.com, de Dridco. “Es una lógica más C2C. En inmuebles y empleos el grado de intermediación es alto”, especifica. La estrategia es ganar Brasil, algo que no logró aún. “Si querés ser unicornio en América latina, tenés que ser relevante en Brasil. Hemos hecho muchas adquisiciones allí. Para nosotros es fundamental cómo nos va en Brasil y cómo nos sigue yendo en México”, subraya. En el país vecino, las compras representaron un tercio del total de compras de marcas de Navent.



