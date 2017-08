Quiénes son los ponies, las empresas argentinas que aspiran a valer US$ 1.000 millones

En el runrún emprendedor que merodea en la Argentina actual, no son pocos los que corren detrás de los unicornios argentinos, a los que el Gobierno de Mauricio Macri no deja de exponer como ejemplos de su modelo económico. Tampoco son escasos los que, obsesionados, quieren saber cuáles serán los próximos que ocuparán ese lugar exclusivo en los próximos años.

Pero, más allá de que una valuación de US$ 1000 millones a una empresa sea dada por una oferta pública de acciones o por un inversor que decide entrar en una serie, llegar a un número de tal calaña es significado de que algo interesante está ocurriendo en una compañía. Y después de que MercadoLibre, Globant, OLX y Despegar —estos dos últimos, los verdaderos unicornios, ya que el término original es para aquellos que no cotizan en bolsa—, el mercado se pregunta qué ocurre para que la Argentina no vea nuevas empresas con tal tamaño.

A la nueva generación de startups que hacen ruido en el ecosistema emprendedor argentino se las empezó a llamar ponies. Nobleza obliga, uno de los primeros que lo hizo fue Gabriel Gruber, fundador y CEO de Properati, plataforma de compra-venta y alquiler de inmuebles. En un escrito, el emprendedor también daba cuenta de lo obvio pero no tan conocido: toda aquella empresa argentina que alcanzó un tamaño de más de US$ 10 millones de valuación –y los unicornios incluidos– no tienen a la Argentina como su principal fuente de ingresos.

Los 10 casos que APERTURA presenta como los futuros unicornios surgen de las opiniones de los referentes de un nicho emprendedor que espera con ansias la aparición de nuevas compañías de tamaños globales. Así lo sintetiza Marcos Galperín, líder de una generación que anhela ver a los próximos: “Estamos todos buscando eso y necesitándolo. Esperamos que suceda. Y creo que va a suceder, pero son cosas que requieren tiempo y suerte”. Otro referente de la camada anterior que tocó campana en Nueva York, Guibert Englebienne —cofundador y CTO de Globant, también presidente de Endeavor Argentina—, es optimista pero aclara: “Si hay que mirar la mitad del vaso vacío, creo que tenemos buenas startups pero faltan buenas scaleups; a lo mejor generamos buenos emprendedores, pero no tan buenos empresarios”.

Los sectores de los que provienen son variados: desde nanosatélites hasta la ciberseguridad, pasando por los clasificados online y rozando las valijas inteligentes. “Van a ir surgiendo”, agrega Englebienne, y plantea: “Se puede tener unicornios infernales. Ahora todos quieren fintech; antes era e-commerce. Luego vendrá Biotech”. Ignacio Peña, fundador de Surfing Tsunamis y hermano de Marcos, actual jefe de Gabinete, destaca que “empieza a haber más ejemplos de empresas globales y con innovación, que no son adaptaciones, sino que hacen algo diferente”, al referirse a los casos locales.

Surfing Tsunamis unió fuerzas con NXTP Labs para mapear el ecosistema de compañías tecnológicas de la región, en un informe titulado Tecnolatinas, de reciente publicación. El texto, además de dar a conocer las supuestas valuaciones de las compañías de la región, habla de siete espacios de la tecnología en los que observa un enorme potencial de crecimiento para las empresas tecnolatinas: fintech, agtech y foodtech, inteligencia artificial y automation software, biología sintética, energías renovables, realidad virtual y aumentada e IOT o Internet of Things.

Pero no solo falta tiempo; también falta plata. El último informe de la Latin American Venture Capital Association dio a conocer que en 2015 las inversiones de VCs fueron de US$ 594 millones para América latina, y que la Argentina, de ese monto, se llevó un 7,3 por ciento: unos US$ 43 millones. Si bien el país no brinda datos oficiales, Diego González Bravo –inversor, fundador de Cygnus VC y vicepresidente de la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP)– hizo números y reforzó la importancia que tienen los individuos en inyecciones tempranas de fondos a emprendedores. “La inversión ángel en nuestro país representa por lo menos el 50 por ciento de la inversión en las rondas seed y otro buen porcentaje de las rondas VC”, planteaba.

Testigo del boom de inversión que vivió Brasil en los últimos años, Eric Acher, número uno del fondo más importante de América latina, Monashees, opina que “la Argentina dominó el primer ciclo de startups tecnológicas en América latina, entre 1997 y 2010, y casi todas las compañías líderes de tecnología latinoamericana vinieron desde allí. Pero, lamentablemente, por la situación política y macro después, el país no estuvo habilitado para continuar ese liderazgo”. Cuando habla de las falencias, hace referencia al “limitado capital disponible y las subóptimas condiciones del mercado local para apoyar el crecimiento de grandes compañías”. En consecuencia, desde 2010, recuerda Acher, el crecimiento del equity capital que arribó a América latina, en su gran mayoría desde Silicon Valley, estuvo dirigido principalmente hacia Brasil.

Al hablar de la región, Acher cree que existe la necesidad de crear las condiciones para el crecimiento del capital local de inversores. “Para que inviertan en series B y C, para no depender del capital internacional, que puede ser volátil”, justifica. Esa es la gran falencia en la actualidad: para juntar ese tipo de financiamiento, los emprendedores tienen que mirar a Europa o Silicon Valley, que, como dice Peña, “no están mirando a la Argentina por ahora”. Y agrega: “Creo que lo que hoy tenemos es muy bueno y muy poco conocido”.

“Estamos emprendiendo un proceso latinoamericano de crear unicornios desde América latina y sobre todo financiado por latinoamericanos”, cree Lorena Suárez, Country manager de Wayra Argentina. Probablemente, la escasez de inversión y la dificultad de escalar rápidamente sea lo que provoque que la Argentina no se encuentre con unicornios en el corto plazo. “La condición de unicornio te la termina dando una inversión postmoney”, dice Juan Manuel Menazzi, director del Centro de Emprendedores del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), cuando hace referencia a casos paradigmáticos como Snapchat, que recibieron inyecciones fuera de lo común. Y añade: “Para que surja uno debe haber ese tipo de inversores y perspectivas interesantes de crecimiento. En la Argentina no tenemos esos inversores con esa disponibilidad de dinero y esas expectativas de desarrollo”.

En ese contexto, son pocas –aunque interesantes– las propuestas de financiamiento que aparecen en las series A. Por ejemplo, KaszeK Ventures levantó recientemente su tercer fondo, de US$ 200 millones. NXTP cambió su foco y juntó US$ 120 millones para salir del mote de aceleradora y comenzar a poner dinero en fases más tardías. Marta Cruz, una de sus cofundadores y también presidente de ARCAP, habla de que mínimamente las empresas argentinas piensan regionalmente, porque el mercado local no es suficiente. “Eso ha hecho que el ecosistema se haya desarrollado de una manera diferente al resto de los países. En la Argentina primero se desarrollan los emprendedores y después las herramientas y el mecanismo de financiación, a diferencia de otros países, como Chile o Colombia”, explica. Y juega fuerte desde ARCAP para acercar a inversores internacionales a estas tierras. “No se hace de un día para otro. Estamos a mitad de camino”, aclara.

Cruz dice que la Argentina no requiere de unicornios. “Lo que necesita es un montón de compañías que sean viables a lo largo del tiempo, que puedan ser rentables y se puedan reproducir en el tiempo. No necesariamente la riqueza de nuestro país va a venir por esos 20 unicornios”, plantea. Cree que los sectores que se vienen son el agro y fintech, entre otros. “Hay un mercado desatendido muy grande. Big Data, inteligencia artificial, smartcities, agrotecnología”, enumera, y agrega dos más: “Educación y salud son los grandes ejes. Son mercados muy desatendidos estos dos, pero mucho más complejos”.

Desde Silicon Valley, un inversor argentino explica que después de los cuatro fantásticos “hubo un bache en general, pero la cuestión empezó a crecer en 2007, 2008, mucho empujado por Brasil”. Explica que en 2011 apareció otra camada, pero que año a año “la ventaja educativa se está perdiendo”. No obstante, cree que los ejemplos de Globant, MercadoLibre y otras están propiciando que el ecosistema de programadores y tecnológicos siga creciendo.

Menazzi continúa y agrega que el potencial de una compañía para convertirse en unicornio es “bastante impredecible”. El contexto, agrega, no ayuda: “Tenemos dificultades que complican gravemente a las compañías ser unicornios. Por eso, nuestros cuatro tuvieron picos de valor cuando emigraron”. Monashees, por ejemplo, mira a la Argentina, naturalmente, como su segundo mercado más importante. “Se expandieron en la región en un tiempo cuando la competencia en otros países, especialmente en Brasil, no era fuerte. Pero hoy hay competidores fuertes floreciendo juntos en el mismo momento, y es mucho más difícil expandirse orgánicamente”, indica.

Devolver, dice Cruz, está en la génesis de los unicornios. “Son personas muy colaborativas. Siente que tienen la obligación o el placer moral de contribuir a que otros sigan desarrollando de la misma manera en que ellos lo hicieron”. Y Suárez agrega: “Es importante que un segmento de los que emprenden se vean 15 años, 30 años en la compañía. A ninguno de los unicornios de tecnología les llevó dos o tres años construir las empresas que construyeron”. Y aclara: los dos perfiles son necesarios.

Acher, de Monashees, opina que “los emprendedores argentinos son geniales, ingeniosos y resilientes, y estoy seguro de que en los próximos 10 años veremos muchas más compañías con valuaciones superiores a los US$ 1000 millones proviniendo de la Argentina. El país tiene el privilegio de tener ejemplos y el track record, que lo pone en un lugar especial en la región”, plantea. En Brasil, augura el inversor, se verán dos o tres bichos raros de US$ 1000 millones en los próximos dos o tres años. En contraposición, Mariano Mayer, secretario de Pymes y Emprendedores de la Nación, hace la diferencia: “El emprendedor argentino es muy creativo, pero una cosa es ser creativo y otra es administrar un negocio y hacerlo escalar y crecer. Y en muchos casos esa parte es la que falta”.

Los tiempos son otros, y los precios, también. “Es cada vez más barato hacer empresas tecnológicas. Esa caída en los costos es uno de los factores diferentes entre las empresas que se construyeron previamente al 2000 y las nuevas empresas que se construyen hoy. En términos relativos es más barato emprender”, dice Suárez. A lo mejor, el problema esté en la mente de aquellos que emprenden. “Es la pregunta más difícil que la industria no puede responder. Nos la pasamos preguntándonos si se puede o no. Y ese es un discurso que tiene implícita una frustración”, aporta Pablo Simón Casarino, Managing partner de Vira Ventures. Y agrega: “Creo que nuestras propias limitaciones están en la cabeza”.

Puntal de Macri para el desarrollo de los emprendedores, Mayer considera que el problema de la escalabilidad excede al mundo tecnológico. “No hay incentivos para crecer en la Argentina y América latina en general. Porque crecer es un problema”. Peña cree que es una cuestión país: “Un espíritu demasiado crítico permea el mundo de los negocios y nuestros emprendedores terminan sufriendo el estigma que viven los empresarios en la Argentina”, cree.

En contraposición, y a pesar de su contexto, la Argentina logró naturalmente lo que muchos tratan de inflar mediante billetes. “Lo que es mucho más difícil de generar es una cultura emprendedora, incluso teniendo mucho dinero. Hoy todos los países del mundo están tratando de desarrollarlo”, concluye Mayer.

Fuera del rubro estrictamente tecnológico, la compañía que más cerca está del IPO es la biotecnológica Bioceres, que, según datos del mercado, roza los US$ 600 millones de valuación y aguarda para salir a Wall Street en un futuro cercano. La empresa, que patentó el primer trigo transgénico de la Argentina y busca jugar fuerte en el mercado de la soja, superará los US$ 100 millones de facturación este año, indican en el ecosistema emprendedor. Recientemente compró el 50,01 por ciento de Rizobacter y Chemotécnica, del Grupo Insud, por US$ 10 millones. Un inversor, en off, detalla su apreciación: “Bioceres es una firma súper interesante. Tienen camino por delante. Puede ser el primer unicornio del campo argentino”.

