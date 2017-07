Neverland, la compañía cordobesa de parques de diversiones indoor que factura $ 300 millones

En el país de Nunca Jamás los niños, además de no crecer, disfrutaban de una vida sin responsabilidades, donde todo era pura risa y aventuras. Los parques de diversiones tienen ese poder: los más pequeños se deslumbran con cada juego, mientras que los más grandes vuelven a sentirse niños por un momento. Marcelo Periales soñaba con crear un lugar en el que pudieran divertirse tanto los padres como los hijos cuando creó la semilla de lo que luego se convirtió en Neverland –nombre en inglés de la tierra en la que vive Peter Pan. Hoy, con su sobrina Luciana como CEO, este emprendimiento nacido en Córdoba tiene más de 30 sucursales en la Argentina y una facturación de $ 300 millones en 2016.

A fines de julio, Neverland inauguró un nuevo local en el Alcorta Shopping, su sala n° 31 en el país. Durante los últimos cuatro años, desde que Luciana Periales asumió como cabeza tras el fallecimiento de su fundador, la compañía atravesó un período de aperturas, expansiones y modernizaciones. Este gigante del entretenimiento posee sucursales en 12 provincias –Buenos Aires, CABA, Córdoba. Catamarca, Santiago del Estero, Neuquén, Tucumán, Mendoza, Chubut, San Juan y Santa Fe– y supera ampliamente a sus competidores, ya que, según sus páginas oficiales, Playland tiene 23 locales en todo el país y Sacoa cuenta con 19. "La industria del entretenimiento tiene un potencial enorme porque está cambiando el consumo del producto, la gente viene a buscar experiencias”, cuenta Periales a Apertura.com.

Luciana Periales, CEO de Neverland desde 2013.

La tonada la delata con la primera frase y, aunque admite que no le gusta el fernet, revela orgullosa que nació en Río Ceballos, Córdoba. Luciana se convirtió en una verdadera todoterreno en el emprendimiento de su tío, ya que comenzó animando cumpleaños y, luego de un período fuera de la empresa, se desempeñó en el área de innovación y fue parte del directorio operativo. Neverland nació a fines de los '70 cuando Marcelo decidió comenzar un pequeño negocio comprando flippers y alquilándoselos a los kioscos y bares de la ciudad. El proyecto fue creciendo hasta que en 1985 abrió su primer centro de entretenimiento familiar (CEF) -así es como los clasifica la Asociación Argentina de Parques y Atracciones (AAPA)-.

La caída en el consumo viene protagonizando las noticias económicas durante el último año y la compañía cordobesa no es ajena a esto dado que casi todas sus sucursales operan dentro de centros comerciales. Según un informe de LCG, en lo que va del año se redujo el consumo en el sector Esparcimiento de los shoppings un 5,6 por ciento. “Siempre da vueltas la idea de salir de los shoppings. Sin embargo, hoy vemos un crecimiento exponencial de nuestra compañía trabajando con ellos, así que dentro de los próximos tres años pensamos seguir operando así”, comenta la CEO de la compañía que estima aumentar su facturación un 40 por ciento en 2017. Según la ejecutiva, para este momento de su negocio la clave es la flexibilidad del producto que ofrece. “El poder darle flexibilidad en el consumo al cliente es lo que nos termina dando ventaja, ya que puede cargar cuanto crédito quiera gastar en la tarjeta. Eso nos ha permitido ser una buena opción de entretenimiento en momentos de crisis”, afirma.

Las consolas de videojuegos y las aplicaciones móviles fueron, poco a poco, ganándole terreno a los parques de diversiones, aunque Periales asegura que no son competencia. “Yo creo que la tecnología no mata al espacio de entretenimiento porque hay una parte del ser humano social que necesita compartir. Vos no podeés competir contra la tecnología, lo que hay que hacer es sumarla al producto que ofrecemos para estar actualizados al consumidor”, asegura. Con respecto a la modernización de las atracciones, la directiva señala que las que presentan los mayores cambios son las orientadas al público infantil. “Antes, un niño se subía a una máquina que se movía y solo con eso se divertía. Hoy, tienen la interacción mucho más incorporada, entonces el movimiento ya no es suficiente”, enfatiza Periales, cuya compañía tuvo más de 2 millones de tarjetas activas durante el último año.

El Galeón es una de las atracciones más famosas del Neverland de Abasto Shopping.

Con más de 4300 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, la sucursal del Abasto Shopping es la más grande de la empresa en el país. Este local rompió el molde al incorporar en un lugar techado varias de las atracciones típicas de los parques al aire libre, con el galeón o la montaña rusa. Las máquinas suelen representar un 50 por ciento de los costos a la hora de abrir un CEF dado que la mayoría son importadas. Periales agrega: “Las inversiones en este negocio son muy altas. Muchas compañías sobreinvirtieron y no tuvieron el flujo de gente necesario para recuperar esa inversión”. Otra de las grandes inversiones de la compañía es en seguridad, un tema sensible en esta industria, con un desembolso de alrededor de $4,5 millones. “La tasa de accidentes es baja en la industria, pero cuando hay alguno generalmente es tapa de todos los diarios”, resume la CEO que también ocupa el cargo de presidenta de AAPA.

En septiembre, la compañía inaugurará su nueva casa central en Córdoba capital, luego de que su anterior headquarter en Río Ceballos se haya inundado en 2015, lo cual reportó pérdidas por US$ 5 millones. “A pesar de las crisis económicas, venimos creciendo”, sostiene Periales. Neverland colocó terminales de autogestión en sus salas, además de lanzar su propia app con la que se podrán realizar todas las transacciones para cargar créditos a las tarjetas de juego. “La idea es vincularnos con lo digital y que el cliente no solo pueda visitarnos sino también tener acceso a Neverland desde donde quiera”, explica. La mandamás destaca que el foco de la compañía hoy está en la expansión, no solo en cuanto a nuevas sucursales sino también en el desarrollo tecnológico.

@ @XaviLedesma