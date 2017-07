Llega a la Argentina una plataforma online que conecta a padres y niñeras de una misma zona

Si le pidieran definirse a sí mismo en una frase, el dicho que afirma que un hijo te cambia la vida le sentaría a la perfección a Jules van Bruggen. El holandés trabajó casi toda su vida en ING Group, una entidad financiera; sin embargo, todo ello cambió en 2009, cuando fue padre por primera vez. Ese año, el graduado en Leyes por la Universidad de Maastricht empezó a usar sus noches y fines de semana para desarrollar un proyecto de empresa propia que más tarde se convertiría en un marketplace de alcance internacional. Se trata del grupo 2Care4Kids, la empresa que, a través de distintos sitios web, conecta padres y niñeras de una misma zona y este año desembarcó en la Argentina como Tuniñera.com.

"Mi esposa y yo vivíamos en Amsterdam cuando llegó nuestro primer hijo, y en ese momento me di cuenta lo difícil que era encontrar a alguien que se hiciera cargo de su cuidado diario cuando no tenés a tu familia cerca o una buena red de amigos que pueda ofrecerte algún contacto dentro del rubro", recuerda van Bruggen, en una llamada con Apertura.com. Para buscar ayuda y también asistir a otros en su misma situación, el ex gerente de Marketing para ING Direct a nivel global creó un sitio web en el que padres solteros y en pareja podían compartir entre ellos información sobre niñeras o conocidos confiables a la hora de entregarle el cuidado de un hijo a otra persona.

Jules van Bruggen, fundador y CEO de 2Care4Kids.

Después de dos años de trabajo, el emprendedor decidió lanzar su desarrollo al público; y un año y 5000 usuarios más tarde, van Bruggen estrenó su modelo pago.

"Padres y niñeras pueden crear gratuitamente su perfil, algo que incluye especificaciones como tipo de servicio requerido –cuidado todo el día, solo por las tardes o únicamente por una noche–, disponibilidad horaria, referencias y experiencia previa; además del precio que ambas parten están disponibles a pagar o cobrar", explica el holandés. La visualización del mapa en el que figuran tanto padres necesitadoscomo niñeras disponibles también es de acceso gratuito, pero a la hora de recibir o enviar mensajes de contacto ambas partes deben pagar.

Ya con la certeza de que el modelo de negocios funcionaba y con algo de apoyo por parte de la prensa, van Bruggen sintió que su emprendimiento estaba listo para hacerse de un nicho de mercado y dejó su trabajo en la banca electrónica.

Más tarde, y con un equipo de gente más grande, el grupo 2Care4Kids empezó a expandir sus servicios a través de distintas marcas. Primero lo hizo durante 2013 en Italia, con el sitio Sitter-Italia.It; luego fue el turno de España, con el lanzamiento en 2014 de QuieroCanguro.Es. Los dos años siguientes, la compañía también extendió el alcance de su llegada a países nórdicos como Noruega, Finlandia y Dinamarca.

Durante los primeros dos a tres años, van Bruggen vivió sin poder pagarse un salario y haciendo inversiones de su bolsillo personal por hasta 100.000 euros, principalmente en campañas de marketing y contratación de desarrolladores.

El turno de la Argentina llegó en marzo de 2017, donde la promoción de la plataforma incluyó tres primeros meses de membresía premium de forma gratuita. Con 10.000 usuarios activos (y un 99,8 por ciento de niñeras mujeres), el emprendimiento planea estirar esa cifra a 30.000 para fin de año.

A partir del pasado 20 de mayo, Tuniñera.com empezó a cobrar $ 170 por mes a los padres inscriptos con una cuenta premium, un precio que desciende a los $ 120 en el caso de las niñeras. Con la posibilidad de comprar abonos por packs de 3 y 12 meses, el ser miembro puede costar, en cada caso, un mímino de $ 70 y $ 50 mensuales.

Cuando lanzamos el servicio en Italia todo el mundo me decía que cómo iba a ofrecer esto en un país tan orientado a la familia, y hoy ese país es nuestra mayor fuente de usuarios; por eso, después de ver el resultado del trabajo de 2Care4Kids en mercados como el italiano y el español, fue que pensé en la Argentina", explica el fundador sobre su decisión de avanzar con el desembarco a nivel local.

Según van Bruggen, la Argentina cumplía con todos los requisitos que él tiene en cuenta antes de abrir su plataforma a un nuevo público: un nicho no explotado ni demasiado competitivo dentro de un mercado grande y un valor promedio del servicio relativamente alto. "Expandirnos a África o incluso Europa del Este no tendría mucho sentido para nosotros, porque allí lo que se paga por una niñera es un precio muy bajo", añade. Y además, agrega: "Sé que la Argentina se está abriendo y tras el cambio de gobierno es mucho más sencillo para una compañía extranjera operar; algo que hace algunos años era mucho más difícil".

Tanto en la plataforma local como en todas sus versiones internacionales hermanas, el precio final del servicio lo negocian padres y niñeras. "Nosotros proveemos el espacio, pero el trato se cierra entre las partes; por eso también dejamos el costado de la seguridad a ellos y recomendamos que cada padre se reuna previamente en persona con la niñera que quiere contratar para el cuidado de sus hijos", comenta. Sin embargo, el emprendedor aclara que la certeza de saber dónde vive exactamente la niñera a emplear y futuros desarrollos como una app que brinde la posibilidad de hacer videollamadas entre ambas partes son sus principales herramientas a la hora de proveer confianza a sus usuarios.

Consultados sobre el tema, desde 2Care4Kids no dan precisiones sobre su facturación, pero sí asegura que sus ingresos se han duplicado cada año desde 2012, algo que esperan vuelva a ocurrir este año. El grupo cerró el 2016 con 800.000 usuarios en los 7 países en los que está presente; una cifra que crece con 30.000 nuevos miembros cada mes y quiere alcanzar, para diciembre próximo, los 1,2 millones.

@ @CaroPotocar