Tony Parker: “El concepto de jugador de equipo también lo llevo a los negocios”

La noticia de que Emanuel Ginóbili seguirá vistiendo la camiseta de San Antonio Spurs durante un año más lo agarró por sorpresa en la mismísima tierra natal del legendario jugador argentino. Rápidamente mostró su alegría a través de la red social del pajarito. Su emoción es genuina porque en el ambiente deportivo es difícil compartir vestuario durante 16 temporadas. Tony Parker integra, junto a Manu y Tim Duncan, el famoso Big Three, el implacable trío que llevó a la franquicia de Texas a conquistar cuatro anillos de la NBA y lograr más de 540 victorias con ellos en cancha. “Que siga con nosotros es una gran noticia, va a ser genial para el liderazgo del equipo”, comenta risueño en diálogo con Apertura.com.

Movedizo, intrépido y con una visión panorámica notable, así como se desempeña en la cancha también lo hace en el mundo de los negocios. El base francés se desdobla entre el exigente entrenamiento de un atleta de elite y sus múltiples emprendimientos con la misma soltura con la que habilita a sus compañeros de equipo con la pelota naranja. En 2009 comenzó su aventura como empresario ligado al básquet al comprar acciones del ASVEL, el equipo más ganador de la liga francesa; luego, en 2013, decidió lanzar su propia línea de ropa llamada WAP Two y el año pasado se convirtió en productor ejecutivo de la película “El nacimiento de una Nación” (The Birth of a Nation, por su título en inglés) que recaudó más de US$ 15 millones en los Estados Unidos, según IMDB.

La lesión que sufrió contra Houston Rockets durante los últimos playoffs lo dejará afuera de las canchas hasta 2018 y, aunque reconoce que le va a costar recuperarse, asegura que “está mucho mejor y progresando”. Desde hace 5 años que “TP” es embajador de la marca Renault y durante su visita a la Argentina como parte de su relación con la automotriz charló con este medio sobre su vida como emprendedor y qué lo motivó a entrar en el mundo de los negocios siendo aún un basquetbolista en actividad.

Muchos deportistas esperan a retirarse para comenzar a ser emprendedores. ¿Por qué decidiste arrancar proyectos empresariales mientras seguís jugando?

Me estoy preparando para el futuro. En 2014 me convertí en accionista mayoritario del equipo de básquet ASVEL y en marzo de este año también compré al equipo femenino. Además, tengo una productora de cine porque siempre sentí curiosidad sobre cómo se producen los contenidos cuando miraba una película o una serie. Estoy con bastantes proyectos al mismo tiempo y por suerte tengo muchas personas que me ayudan a manejarlos.

¿Cómo haces para manejar al mismo tiempo ambos perfiles con actividades tan demandantes?

Es fundamental tener un gran equipo alrededor. Para llegar al éxito hay que tener gente alrededor en la que puedas confiar y que sean trabajadores, que siempre estén esforzándose. Siempre llevo el concepto de jugador de equipo al negocio, nunca hablar de “yo”, sino de “nosotros”. Mi equipo logra llevar adelante los emprendimientos para que me pueda concentrar en mi trabajo principal que es dar lo mejor para San Antonio Spurs.

¿Qué te motivó a emprender negocios en industrias tan diferentes?

Como persona soy muy curioso y me gusta probar nuevos desafíos. Obviamente tuve mucha suerte con el básquetbol y pude ganar mucho dinero, pero quiero mantenerme ocupado una vez que finalice mi carrera y mantenerme activo. En todos estos emprendimientos sentí que podía usar mi tiempo y hacer algo especial.

¿Qué oportunidad de negocio viste en el básquet francés que te llevó a comprar un equipo?

Fue más una cuestión de devolverle a mi país todo lo que me dio. Me siento bendecido y quiero utilizar parte del dinero que gané para darles oportunidades a los jóvenes de Francia. Para mí es muy importante la academia que estoy armando (Tony Parker Adéquat Academy) para crear un espacio donde los chicos puedan venir y aprender a jugar al básquet y que, si no lo pueden lograr con este deporte, puedan insertarse en el mercado laboral. Este proyecto es una forma de agradecer al básquet francés y va a estar listo para septiembre de 2018.

¿Planeás entrar en algún negocio nuevo en el corto plazo?

No, con lo que tengo ya es suficiente (risas). Me gusta estar involucrado en todas las empresas y no puedo lidiar con más de lo que ya manejo. Hay que ser realista.

¿Hay algún deportista con el que te gustaría asociarte para emprender en algún futuro?

Thierry Henry, porque es amigo mío y siempre hablamos de hacer algo juntos. Recientemente invertimos en una nueva compañía tecnológica llamada Grabyo (plataforma de videos en la que invirtieron US$ 2 millones junto a los futbolistas Robin van Persie y Cesc Fábregas en 2014) así que estoy contento que finalmente decidimos hacer algo juntos.

Los números que se mueven hoy en día en el deporte son muy grandes, ¿creés que esto perjudica a los más jóvenes?

Todo el mundo es diferente. Se mueve mucho dinero, pero uno debe estar seguro de donde viene. Yo crecí sin dinero y nunca olvidé mis orígenes. Una vez que tuve éxito, siempre quise volver al lugar donde crecí e inspirar a las próximas generaciones para asegurarme de hacer un bien a aquellos que no tuvieron suerte. Asegurarme de no gastar en cosas que no lo valen, sino en aquello que sirve para ayudar a los demás.

¿Qué consejo le darías a un joven emprendedor?

Suena fácil, pero es necesario creer realmente en lo que uno apuesta. Muchos piensan que es cuestión de inventar algo nuevo, pero en la sociedad de hoy, donde todo se viraliza tan rápido, encontrar una idea de negocio y esforzarse para que salga bien es todo lo que se debe hacer. Hay que tener pasión por lo que uno hace, siempre digo lo mismo.