Arcor invierte $ 700 millones en la producción de envases

A días de tomar el control de la productora de envases Zucamor, Arcor ya tiene planes concretos para poner a punto a la planta. En ese sentido, la empresa multinacional argentina de alimentos anunció su plan de sumar $ 700 millones al presupuesto de su más reciente adquisición –por la cual desembolsó U$S 128,5 millones–.

El directorio de la compañía con sede en la ciudad de Córdoba también informó que U$S 18,1 millones, de los U$S 150 millones obtenidos en la última colocación de obligaciones negociables (ON) se destinaron a cancelar deuda con entidades financieras locales.

Según consta en el acta de la reunión, que puede verse publicada hoy en la web de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, otros U$S 15 millones que también provienen de las mismas ON se emplearon para pagar intereses de ese instrumento.

En otro orden, la empresa indicó que realizó un aporte U$S 1 millón a su compañía subsidiaria Dos en Uno de Colombia, a fin de equilibrar la situación patrimonial de la productora de alimentos.

El grupo Arcor desembolsó la semana pasada el pago de los U$S 128,5 millones por la adquisición en forma directa e indirecta del 100% del paquete accionario de la Zucamor, operación con la que tomó el control de la firma tras el acuerdo que había alcanzado a fines de abril último. Así, la compañía argentina pasó a manejar las siete plantas industriales que poseía Zucamor en cinco provincias.

En Misiones, una planta de papeles de fibra virgen; en San Luis, una de bolsas industriales; en Mendoza, una de papel reciclado; en San Juan, una de cartón corrugado; y en la de Buenos Aires, tres en la localidad de Ranelagh y una en Quilmes. Además de las siete plantas de producción, la compañía también incorporó 22.700 hectáreas dedicadas a la forestación.

Con esta operación, Arcor incorporó a su cartera la fabricación de papeles de fibra virgen, papel bolsero (Sack Kraft) y bolsas de papel para diversos segmentos industriales, como cemento, harinas y azúcar. Esto se suma a la presencia que Arcor ya tiene en la actualidad en el negocio del packaging a través de la firma Cartocor, una empresa líder en el negocio de papel y cartón, flexible y material POP en el país.