La inversión extranjera directa creció un 30% durante el primer trimestre del año

Al cierre del primer semestre, la Argentina acumulaba US$ 13.200 millones en anuncios de inversión, según divulgó la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), que dirige Juan Procaccini. Esta cifra parece auspiciosa si tenemos en cuenta que el objetivo del organismo era llegar a los US$ 25.000 millones anuales. Desde que asumió Mauricio Macri, según la entidad, los anuncios suman más de US$ 63.800 millones, distribuidos en 536 proyectos de 417 empresas.

Según datos del Indec, la Inversión Extranjera Directa (IED) creció un 30% interanual en el primer trimestre de 2017 y es lo que lideró la recuperación del PBI, con un alza del 3° respecto al mismo trimestre del año pasado. Esa suba estuvo determinada con el aumento interanual de 136% en los aportes de capital y 7% en la reinversión de utilidades.

La proyección de la AAICI es que, en el segundo semestre, la inversión debería registrar subas en torno al 10% interanual, con buenos pronósticos en el sector de la construcción y los desembolsos en equipo durable.