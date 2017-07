El cordobés que inventó una máquina que produce 100 kilos de milanesas por hora

Aunque quizás no se encuentre dentro del panteón histórico de los platos argentinos por tradición, la versatilidad de la milanesa logró que se convirtiera en una de las comidas más populares de nuestro país. Según un estudio realizado por Gallup para el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, se consume un promedio de tres veces por semana por persona, ya sea frita, al horno, napolitana, con puré o con papas fritas. Franco Baliosian no fue ajeno a esto cuando decidió crear la máquina empanadora, un producto capaz de producir hasta 100 kilos de milanesas en una hora y que busca reducir los costos de producción de las carnicerías.

El sistema de recirculación automática de pan rallado y el de regulación de presión de los rodillos son las claves para el funcionamiento de la máquina, que precisa de un operario para funcionar. Si bien este artilugio le dice adiós a las largas horas de estar parado empanando milanesas, para su uso es necesario cortar la carne con anterioridad y dejarla reposar por 12 horas en huevo. “Los cortes se van introduciendo uno por uno en una cinta transportadora donde se empana de ambos lados y luego pasa por dos rodillos que presionan para que el pan rallado se adhiera bien a la carne”, explica Baliosian a Apertura.com.

La historia de Baliosian dentro del rubro comenzó hace dos años cuando decidió aplicar sus conocimientos como ingeniero mecánico y crear Balcami, una empresa de diseño y fabricación de máquinas para la industria alimenticia. El oriundo de Córdoba capital comenzó desarrollando productos a pedido y una formadora de hamburguesas con una capacidad para producir alrededor de 350 unidades en una hora.

Franco Baliosian junto a la empanadora inoxidable en el programa "Cocineros Argentinos".

Si bien su emprendimiento alcanzó cierto reconocimiento gracias a la empanadora, el fundador recuerda los complicados comienzos de su negocio. “El primer mes no vendí ninguna máquina y solo me alcanzaba para pagar el alquiler, nafta y comida. Recién a los cinco meses empecé a vender un poco más y pude contratar a dos empleados para que me ayuden en el área de producción y administración”, cuenta Baliosian y agrega que "la inversión inicial provino de las señas de los propios clientes que encargaban los productos".

Luego de que un amigo le pidiera una máquina para empanar milanesas para su negocio, Baliosian invirtió $ 35.000 y dos meses de trabajo en el desarrollo del prototipo. Rápidamente, la empanadora logró cierta popularidad y hasta el momento Balcami vendió 35 de estas máquinas, a un precio de $ 92.000 cada una. “Los clientes aumentan la producción y, a la vez, reducen tiempos y costos”, asegura Baliosian, que ve como su principal clientela a las carnicerías, pollerías y supermercados que producen milanesas en grandes cantidades.

Desde la empresa situada en el barrio de Alta Córdoba pronostican vender alrededor de tres máquinas por mes hasta fin de año. “Nuestro próximo proyecto es fabricar la línea completa de máquinas para producción de milanesas y diseñar una hamburguesera automática para vender localmente y también exportarla”, afirma el creador de la empanadora inoxidable que augura un crecimiento del 150 por ciento con los próximos productos que saldrán al mercado.

@ @XaviLedesma