Todo lo que se sabe sobre el nuevo Tesla

Elon Musk está feliz. Él mismo twitteó la noticia hace unos días: “El Model 3 pasó todos los requerimientos regulatorios para la producción dos semanas antes de lo previsto”. Con esto, confirmó que su Model 3, el primer auto eléctrico “para las masas”, estará a fines de mes en la calle. Más precisamente, el 28 de julio. El cronograma de entrega, según informó Bloomberg, empieza con 30 unidades en julio, 100 en agosto y 1500 en septiembre, para llegar a las 20.000 en diciembre. Cuando fue anunciado, el año pasado, recibió más de 350.000 pre-órdenes.

El mercado tiene los ojos puestos en el que podría convertirse en el auto “definitorio” para la empresa. Hasta ahora, no son optimistas. De hecho, el precio de la acción cayó más de 20% antes del anuncio de Musk. Entre las teorías, los expertos aseguran que Musk tendría que reducir los costos, por lo menos un 60% para que el Model 3 sea rentable.

Uno de los principales atractivos del Model 3 está en su precio: arranca en US$ 35.000 en los Estados Unidos y es el más barato de Tesla -sus Model S y Model X rondan los US$ 100.000. Además, tiene varios modelos que le compiten, como el Chevy Bolt (US$ 36.620), el Volkswagen e-Golf (US$ 36.415), el Ford Focus Electric (US$ 29.995) y el Nissan Leaf (US$ 37.675).

En 2016, Bloomberg predijo que los autos eléctricos e híbridos van a representar 35% del mercado automotriz para 2040. Este año, subieron la apuesta: 54% de los vehículos vendidos en el mundo serán eléctricos en 2040.

Entre sus características técnicas, acelera de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos y tiene una autonomía de 346 kilómetros para la versión de entrada. Además, tiene un techo acristalado para dar sensación de amplitud, pero está preparado para bloquear el paso de los rayos UV.