Por qué algunas empresas están buscando empleados de más de 45

La discriminación por edad en los ámbitos de trabajo es una problemática todavía no resuelta. Es común ver en los avisos como requisito una edad específica, por lo que los mayores de 45 años quedan afuera de la selección. De todas formas, hay empresas que trabajan para que, de a poco, estas barreras desaparezcan.

El 34 por ciento de los candidatos, según un estudio de Manpower Group, cree que la discriminación por edad es uno de los mayores desafíos de su carrera. Los empleadores con visión de corto plazo dan prioridad a contratar trabajadores más jóvenes, ya que tienen menos responsabilidades financieras y familiares, aceptan un menor pago a cambio de una primera oportunidad de trabajo y son físicamente más adaptables a trabajos exigentes.

“Venimos de una tendencia de preferencia por candidatos más jóvenes, pero la práctica mostró que fue un error. El talento también puede ser buscado en las personas con más experiencia. Cuando alguien tiene una trayectoria laboral consistente y comprobable es algo que las empresas valoran mucho”, describe Gustavo Aguilera, gerente de Capital Humano de ManpowerGroup Argentina.

Candexar realizó una investigación sobre las ofertas de trabajo y observó que el 50 por ciento de los anuncios incluye requisitos de edad específicos. Dentro de ese 50 por ciento, el 86 por ciento excluye a las personas mayores de 45 años y el 50 por ciento, a las personas de más de 35 años.

De todas formas, algunas organizaciones están adoptando la diversidad generacional como una manera de superar la escasez de talento. Incluso, algunas compañías están contratando trabajadores boomerang (jubilados) para cubrir vacantes. Hoy, más que nunca, un mayor número de jubilados está regresando a trabajar, sea por motivaciones financieras o deseo de estimulación intelectual.

En un mercado cada vez más signado por la escasez de talento, los trabajadores boomerang tienen mucho que ofrecer, ya que pueden ser una fuente de talento económica, leal y dedicada. Sumado además a que la diversidad generacional es una herramienta que las empresas pueden emplear para mantener una ventaja competitiva en la búsqueda global para el reclutamiento y retención de los talentos.

“En el último año, en nuestros portales vemos un incremento de búsquedas laborales que incluyen el rango por encima de 40 años. No son exclusivas, pero son más laxos los requisitos. Hay una tendencia creciente en búsquedas comerciales”, dice Federico Barni, director Ejecutivo de Grupo Navent, que comprende las plataformas Zonajobs, Bumeran y ZonaProp. Según un estudio de esta firma, el 48 por ciento de los avisos a los que pueden postularse personas con más de 45 años son para posiciones senior y semi senior. Un 12 por ciento son por la categoría jefe o supervisor y, por último, solo un 3 por ciento son para posiciones gerenciales.

“Algunas empresas erróneamente posicionan a las personas con más de 40 años en puestos muy operativos. Ellos pueden aportar una mirada con un recorrido más interesante y una perspectiva diferente a la de un joven”, señala Alejandro Melamed, fundador de Humanize Consulting y especialista en estrategia e innovación en RR.HH..

Para Melamed, lo primero que tiene que hacer la organización es abrir la mente, porque la limitación está en la capacidad, no en la edad. También sugiere que generen mecanismos de contención y ayuden a sus colaboradores a reinventarse. “Se debe desarrollar empatía. No todo lo nuevo es bueno y no todo lo mayor es malo. Lo más importante es la generación de contextos donde la diversidad se pueda vivir en plenitud”, agrega.

Diversidad en puerta

En Adecco, desde 2006, trabajan para mejorar la empleabilidad de este grupo fuera del mercado laboral. Realizan talleres de formación para mayores de 45 años, en los que les brindan herramientas para la orientación y la búsqueda de empleo. También analizan su perfil profesional y lo ponen a disposición de las empresas clientes en las búsquedas. Por otro lado, asesoran a las compañías para su incorporación. “Estamos promoviendo la campaña #TalentoSinEtiquetas, con el objetivo de poner en valor el talento y fomentar la igualdad de oportunidades de grupos vulnerados por el mercado laboral, entre ellos, las personas mayores de 45”, destaca Esther Parietti, directora de Sustentabilidad de Adecco Argentina.

Según Parietti, las estadísticas muestran que en la Argentina hay unas 800.000 personas en este rango etario que no pueden volver al mercado laboral, sean profesionales o no. “Es importante que las empresas valoren todo lo que este grupo puede aportar. Muchos de los candidatos de esta edad cuentan con estudios de posgrado y una vasta experiencia”, agrega.

Diagonal es una asociación civil que trabaja por la reinserción laboral de las personas mayores de 45 años. “La pérdida de trabajo a esta edad genera un shock emocional muy grande. Tratamos de contenerlos y ayudarlos para que vuelvan al mercado. La intención es que tomen la crisis para pensar qué quieren hacer. Si la persona no está armada emocionalmente, no va a poder visualizar las nuevas oportunidades”, explica Gabriela Halperin, directora Ejecutiva de la organización. Y cuenta que los ayudan a buscar trabajo por ellos mismos: “Algunos vuelven a estar en relación de dependencia y otros hacen cosas por su cuenta. Generamos alianzas con instituciones para capacitarlos”.

Nancy Casenave es licenciada en Sistemas y se acercó a Diagonal con 48 años. A los 40 dejó de trabajar en relación de dependencia por el nacimiento de su hija y siguió freelance. “La tecnología que conocía se fue volviendo obsoleta y tuve menos trabajo. Me tocó vivir una situación financiera complicada y me acerqué a Diagonal. Allí me brindaron herramientas, me dieron una red de contactos y me enseñaron a hacerme visible en LinkedIn. También, me ayudaron a pensar qué quería hacer de mi vida”, cuenta. La búsqueda de trabajo le llevó cuatro meses. Se reinsertó en un banco, en un puesto donde realiza tareas administrativas. Como trabaja media jornada, puede hacer un curso de actualización en tecnología. “Durante la búsqueda de trabajo tenía miedo de que me rechazaran por la edad, por ser mujer y tener hijos. Diagonal me ayudó a meter los miedos en una bolsa y tirarlos por la ventana”, relata.

Puesta en valor

“Cada vez más, los requisitos de los puestos tienen que ver con las capacidades y habilidades necesarias para desempeñar la función más que con las características físicas o etarias, que no garantizan un buen desempeño per se. Es importante que desde las empresas pensemos en forma inteligente cómo utilizar el talento que queda afuera de las búsquedas tradicionales, pensando en formas diferentes de contratación y manteniendo una mirada abierta y flexible. Hace falta desarrollar programas para que los mayores de 40 años se integren en forma efectiva a los equipos de trabajo. Los profesionales tienen que acudir a las búsquedas con confianza en sus habilidades y abiertos a interactuar con entornos de trabajo modernos y flexibles”, explican desde Accenture.

La diversidad es un valor que cada vez más empresas buscan para su organización. Grupo Newsan se embarcó en un proyecto que permitió poner el foco en esto y fomentar la empleabilidad de personas mayores a 45 años, considerando el valor agregado que estos, junto con otros colectivos, pueden aportar al desarrollo del negocio.

A través de Newsan IN, su programa de inclusión social, se busca que los beneficiarios integren capacidades técnicas vinculadas a la reparación de productos fabricados y comercializados por el grupo, junto con habilidades de valor transversales. Eso permitirá que, en menos de un año, personas que encuentran barreras para insertarse a la sociedad puedan hacerlo. Newsan IN es una propuesta de formación, pero también de empleo.

“Los desafíos no tienen comparación con el impacto positivo que genera a las organizaciones tener una estructura diversa y participativa. Esto nos permite innovar por la pluralidad de miradas”, comentan desde la compañía. Este programa de gestión de valor compartido, que nació como una iniciativa del área de Responsabilidad Social, se convertirá en el primer servicio técnico con impacto social de la Argentina, dando respuesta a una necesidad de inclusión y aumentando la calidad y capilaridad del servicio de posventa de las marcas. “Los mayores de 45 años nos ayudan a que el proceso de transferencia de conocimientos técnicos sea mucho más fácil. La madurez y la visión estratégica impactan positivamente en la búsqueda de soluciones a las problemáticas que les planteamos en el proceso de aprendizaje”, comenta Fernando Katz, jefe de Ingeniería Informática de Grupo Newsan que lidera Newsan IN como voluntario.

Para Christian Bernal, director de RR.HH. de Walmart Argentina, no existe una limitación en torno a la edad para ser empleado por la empresa. “Son varias las posiciones en donde los mayores de 40 pueden desarrollarse. Por lo general, el área de cajas, prevención de pérdida y perecederos son necesarias, ya que en edades muy jóvenes no cuentan con el conocimiento de la profesión. También se incorporan enfermeros laborales, médicos y farmacéuticos que quieren transitar sus últimos años laborales con un trabajo que no requiera tanta demanda física. Los procesos de selección para puestos ejecutivos también contemplan la contratación de mayores de 40 años”, desarrolla.

Según Bernal, la experiencia y la estabilidad en la profesión es lo que caracteriza al segmento de más de 40 años. “El valor de trabajar en una compañía en la que se puedan jubilar aseguran la permanencia y el compromiso. Es una edad en la que se adaptan muy bien al trabajo en equipo”, agrega. Por otro lado, señala que es importante capacitarlos para mejorar su actividad y rendimiento, e integrarlos en equipos de trabajo donde puedan transmitir su experiencia laboral hacia los más jóvenes. Bernal cree que, cada vez más, la dinámica entre las nuevas generaciones y las más grandes es muy enriquecedora.

Gire cuenta con un programa de formación para aportar herramientas para la inclusión laboral de mujeres mayores de 40 años en situación de vulnerabilidad. Comenzó en el segundo semestre de 2016 y se capacitó a las postulantes en servicio de atención al cliente y operación de caja. “Nuestros compromisos fueron generar un espacio de formación para este segmento, que se puedan capacitar y salir con un certificado de respaldo académico por Universidad Siglo 21 y Gire. Luego, hicimos un assessment con las egresadas para tener un registro de los perfiles, compartimos la base de datos con socios y proveedores, y con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”, cuenta Adrián Barreto, gerente de Cultura, Comunidad y Comunicación de la compañía.

“Surgieron más organizaciones que brindan una variedad de propuestas y herramientas para esta población: desde acompañamiento en el proceso de reinserción laboral, asesoramiento sobre cómo readecuar su CV, cómo presentarse y cómo destacar sus fortalezas, hasta propuestas de voluntariado en instituciones donde los ejecutivos pueden seguir vinculados con el mundo laboral, agregando valor a partir de su know how y su profesionalismo. El rol de estas organizaciones es fundamental”, concluye Jorge Habif, director de RR.HH. de La Caja.

La versión original de esta nota fue publicada en el one shot Guía 2017 Recursos Humanos y Jóvenes Profesionales del diario El Cronista Comercial.

F Florencia Tuchin