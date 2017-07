Frío o calor: cuál de los dos modos del aire acondicionado consume más

A la hora de acondicionar un hogar, el aumento en la popularidad de los aires acondicionados es una tendencia que ni los últimos tarifazos lograron frenar. Y si bien el aumento en la boleta de gas le ganó la pulseada al que sufrieron los servicios eléctricos en lo que respecta a niveles de descontento social causados, los acondicionadores de aire no necesariamente representan una opción más económica que las estufas tradicionales.

Eso es lo que sostiene Claudio Figuerola, CEO de Wabee, empresa fabricante de monitores de energía eléctrica. Desde el emprendimiento aseguran que de cada diez productos ofrecidos en las principales cadenas de retail, siete de las propuestas se sustentan en el suministro eléctrico, mientras los splits frío/calor suelen representar más de la mitad de esa oferta.

En este contexto, un relevamiento realizado sobre la oferta de acondicionadores de aire disponible en las principales cadenas de electrodomésticos del país muestra que sólo cuatro de cada diez equipos frío - calor explicita su eficiencia de consumo energético en ambas modalidades y que únicamente el 10% de las propuestas al público cumple con las normas de eficiencia energética A tanto en su modalidad frío como calor.

“Hemos encontrado que el recambio de las estufas tradicionales por los acondicionadores de aire frío – calor no traerá necesariamente ahorros en el monto de la factura a pagar durante el invierno. Ocurre que 35% de los equipos que ofrecen eficiencia energética A en la modalidad frío explicitan que el nivel de consumo en la modalidad calor es mayor, cayendo a las categorías B y C de la misma escala”, explica Claudio Figuerola, CEO de Wabee.



Según el relevamiento, de este último grupo de equipos, 61% de ellos confirman que la eficiencia en frío es A pero que en la modalidad de calefacción el rendimiento es mucho menor y sólo alcanza la categoría C.

“Las posibilidades de hallar un importe mayor al esperado en la factura del consumo eléctrico es alta, sobre todo para aquellos que compraron el equipo guiados por la etiqueta de eficiencia A sin confirmar que la categorización sea la misma para frío que para calor”, comenta Marcelo Gore, CIO de la Wabee.

Otro de los hallazgos del relevamiento es que el monto al que se comercializan los equipos no sirve de referencia para identificar aspectos vinculados a la eficiencia. De hecho, un equipo con capacidad para un ambiente de 44m3 y eficiencia A tanto en frío como en calor puede ser más económico que el de otra marca para el mismo tipo de ambiente, pero con eficiencia A en fío y C en calor. “La diferencia de dinero entre uno y otro equipo puede ser cercana a los $1.000 pesos”, apunta Gabriel Cacosso, CDO de Wabee. “Es importante que los consumidores se informen previamente y que hagan todas las consultas al momento de realizar la compra, porque la ecuación precio – eficiencia puede encontrar diferencias importantes en las funciones frío-calor, en cada equipo, modelo y marca”, completan desde Wabee.

Metodología

El relevamiento se realizó sobre la base de la oferta disponible en los portales de internet de cinco de las principales cadenas de electrodomésticos del país.

Se relevaron 106 acondicionadores de aire con potencias desde los 2250 hasta 8000 Watts, correspondientes a 20 marcas distintas. Fecha del relevamiento: del 20 al 30 de abril de 2017.