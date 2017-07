Cuánto recaudaron los mercados de streaming de vídeos y música en 2016

Sólo en 2016, el mercado argentino de Entretenimiento y Medios generó ingresos por más de U$S 8.800 millones, casi un 10 por ciento más que en 2015. Y aunque gran parte de esa recaudación se dio gracias al subrubro de acceso a Internet, hay otras tres categorías que amenazan con, a lo largo de los próximos cinco años (2017-2021), quitarle su reinado: videojuegos, videos por Internet y música. Los últimos dos, obligados por la AFIP a partir de ayer a tributar por lo que facturan, crecen a un paso cada vez más acelerado.

Los datos surgen del informe anual “Global Entertainment and Media Outlook", elaborado por la consultora PwC a partir del relevamiento de los datos de consumo y publicidad de 17 segmentos en 54 países. Con una proyección de crecimiento a una tasa del 4,2 por ciento, un porcentaje superior al fortalecimiento esperado del PBI mundial, el reporte augura que para el 2021 esta industria alcanzará, a nivel local, los U$S 11.824 millones.

Hasta ahora, la variable responsable del crecimiento del sector en su totalidad fue el mayor acceso a Internet. En 2016, este segmento generó en Argentina ingresos por U$S 2.820 millones (12 por ciento más que en 2015), la mitad de los cuales (48,5 por ciento) ya corresponde a internet móvil. Se estima que el acceso a Internet crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesto del 6,9 por ciento hasta alcanzar los U$S 3.935 millones en 2021, momento en que el acceso a Internet móvil representará el 58,5 por ciento del mercado.

Es gracias a este fenómeno que las empresas están aprovechando para enriquecer la experiencia de sus usuarios. Según Ariel Vidán, Socio de PwC Argentina y líder de la industria de Medios y Entretenimientos, "los avances constantes de la tecnología digital han habilitado un entorno donde los usuarios ganaron más control y poder de elección. Los modelos de este paradigma se basan en estrategias directas al consumidor, como la música por streaming, los videojuegos sociales, o el video-on-demand, que este año representaron un significativo crecimiento en Argentina y cuentan con excelentes perspectivas hacia 2021”.

Por ello es que el mercado de videos por Internet se ha expandido rápidamente en los últimos años. En Argentina, el mercado cuyo mayor representante es Netflix reportó U$S 41 millones en 2016, lo que representa un incremento del 32 por ciento respecto del año anterior. A nivel global, los ingresos alcanzaron los U$S 21.233 millones, 25,73 por ciento más que en 2015. En el país, más del 90 por ciento de la facturación corresponde a suscripciones a plataformas como Netflix, y el resto proviene de plataformas en las que se paga por contenido específico, como iTunes.

En los próximos cinco años, el mercado local multiplicará sus ingresos a una tasa anual del 18,2 por ciento, hasta alcanzar los U$S 96 millones en 2021; en tanto que a nivel global se espera un crecimiento anual del 11,5 por ciento, estimándose para 2021 ganancias por U$S 36.677 millones.

Por su parte, el mercado argentino de la música alcanzó un valor de U$S 145 millones en 2016, lo que representa un crecimiento del 13 por ciento respecto del 2015. El 83,4 por ciento de los ingresos provienen de grabaciones, y por primera vez las grabaciones digitales superaron a los soportes físicos (U$S 33 vs 26 millones). Los formatos digitales están liderados por el streaming, que en 2016 generó U$S 30 millones frente a otras alternativas como las descargas, y se espera que crezca a una tasa anual del 29,9 por ciento. También a nivel global el streaming lideró en 2016 las alternativas digitales con una ganancia de U$S 6.650 millones, y se espera un crecimiento a tasa anual del 20,7 por ciento para el período contemplado.