Galiani, viceministro de Hacienda: "No nos preocupa que el dólar esté en las tapas de los diarios"

El viceministro de Hacienda, Sebastián Galiani, aseguró hoy en una entrevista a FM Blue que al Gobierno "no le preocupa" que el dólar "esté en la tapa de los diarios". Además, entre otras declaraciones, estimó que la inflación de este mes "estará por encima del 1,3 por ciento" y cuestionó al peronismo.

Según el funcionario, la "flotación" del tipo de cambio "es un objetivo nuestro. Esencialmente, es la forma de no tener saltos abruptos en los precios. Lo que buscamos es que el dólar no sea el ancla de los precios, queremos que ese ancla sean nuestras metas de inflación. No nos preocupa que el dólar este en las tapas de los diarios".

Del mismo modo, Galiani explicó que "como la Argentina trató tan mal al peso, la gente pasó a ahorrar en dólares", aunque luego fue optimista. "Estamos viendo que cada vez hay más ahorro en pesos, por la tasa positiva que pusimos", señaló. En la entrevista, el secretario de Política Económica también hizo referencia a la inflación. "Los procesos de desinflación no suelen ser más rápidos de lo que venimos haciendo. Bajar del 40 por ciento a menos del 20 por ciento en un año, es una baja muy rápida y un éxito muy importante del Banco Central", aseguró.

Sobre las perspectivas con respecto a en qué cifra cerrará el aumento de precios de julio, atisbó: "Hay dos factores que van a agregar unos puntitos al índice de inflación, que seguro va a terminar por encima del 1,3 por ciento mensual. Esos factores son la suba de los precios de la nafta y de las prepagas".

En cuanto al nivel de endeudamiento del país, Galiani remarcó que "mucha de la deuda que tomamos no es nueva, es refinanciación de deuda pasada. El 75 por ciento de la deuda que tomó el presidente Mauricio Macri es para refinanciar pasivos viejos. El resto, sí, es para cubrir el déficit, pero no tenemos un problema de solvencia".

Por último, el número dos del Palacio de Hacienda resaltó que el Gobierno "vino a resolver los desequilibrios enormes que dejó la administración anterior". Si se distorsionan los precios, no se cobra lo que hay que cobrar por los servicios públicos. Y eso, en algún momento, hay que cambiarlo".

"Eso pasó en la Argentina muchísimas veces y siempre cuando gobernó el peronismo, que distorsionaba los precios y hacía una política social muy ineficiente. El resultado de esas políticas hoy se ve en Venezuela", concluyó.