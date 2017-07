Cuál es el mejor portfolio de inversiones para pasar las elecciones

50% Renta Fija dolarizada (concentrado en la parte corta y media de la curva de rendimiento)



30% Renta Fija en pesos



20% Acciones

M María Laura Tramezzani Wealth Management de AAG Finanzas.

¿Te gustó la nota? 0 0

La noticia de lo los últimos días para el mercado argentino fue sin duda la no incorporación de Argentina en el índice de mercados emergentes elaborado por Morgan Stanley (MSCI). De cara al comportamiento del mercado, esta noticia le quito momentum y dejo lugar para que el panorama eleccionario pase a tomar un rol relevante, costando encontrar el comprador marginal de acciones argentinas.Sin embargo, cabe destacar que el día del "no anuncio" el volumen operado en el mercado de acciones fue record. Los vendedores encontraron compradores que vieron en el "no anuncio" una oportunidad para hacerse de acciones a un precio muy atractivo.Creemos que el panorama eleccionario será el "driver" del mercado durante el próximo tiempo. Como no somos analistas políticos, no analizamos ni tomamos posición respecto del devenir de los tiempos electorales. Por eso, a los inversores más conservadores les sugerimos pasar las elecciones con posiciones bastante dolarizadas y duration corta en los instrumentos de renta fija mientras que los más agresivos les sugerimos alargar duration.Sin embargo, como la prudencia es la característica que mas cuidamos en las recomendaciones a nuestros clientes, hemos comenzado a balancear las posiciones de pesos y dolares de nuestros portafolios, mantenemos acciones y para la renta fija nos concentramos en la parte corta y media de la curva de rendimientos.En otras palabras, nuestro portafolio recomendado: