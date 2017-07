Las cinco habilidades que todo profesional tiene que tener

Hay que ser proactivo, trabajar en equipo, motivar al grupo, aceptar las críticas con una sonrisa, rendir bien bajo presión y ser un poco workaholic pero sin estresarse de más. A la hora de buscar trabajo en la profesión elegida, hay requerimientos que son difíciles de demostrar.

Sin embargo, existen otras habilidades o skills imprescindibles que atraviesan todas las áreas, se pueden aprender, volcar al CV y van a hacer la diferencia para quienes busquen desarrollarse profesionalmente, no importa si se es administrador, sociólogo, arquitecto o comerciante.

“Hay conocimientos que no los estudiás para un determinado trabajo: te los llevás con vos”, asegura Yael Hansani, Associate Business manager de la consultora de Recursos Humanos GhidiniRodil, y explica que estos “son clave para formarse como un profesional completo”.

Si bien los clásicos, como el inglés y la administración, siguen inamovibles en el ránking, las nociones de programación son cada vez más valoradas en ámbitos laborales de lo más diversos, lo cual, coinciden los analistas, está signado por el liderazgo de la tecnología.

“La dinámica de los negocios cambió mucho, muy rápidamente, y hoy lo sigue haciendo. Si miramos solo unos años atrás, las empresas con mayor cotización eran las de servicios. Hoy, en cambio, son Google, Amazon y otras que tienen que ver con la tecnología, y eso marca claramente hacia dónde vamos”, afirma Ezequiel Palacios, socio Director de Glue, una consultora especializada en executive search.

En este contexto que va mutando a velocidad, hay cinco skills que son infalibles para hacer apetecible el CV de cualquier profesional:

Programación

No es necesario querer ser programador, pero sí se aconseja aprender a programar. Aún cuando el puesto buscado no tenga relación con el rubro de IT, las empresas van a prestar especial atención a quienes tengan la capacidad de entender estos múltiples lenguajes. “La programación extiende el abanico de lo que podemos crear y automatizar en el día a día de cualquier profesión”, asegura Darío Susnisky, coordinador de cursos de Programación Web en Digital House.

Desde diseñadores, analistas de datos y periodistas hasta comerciantes o profesionales de la salud, el alcance del lenguaje de códigos informáticos no tiene límites y el público que demanda estos talleres no solo aumentó “exponencialmente” en los últimos meses sino que, además, es cada vez más variado. En un curso del semestre pasado, ejemplifica Susnisky, alrededor del 20 por ciento de los alumnos venía de la rama de Ingeniería; un 30 eran autodidactas y la otra mitad se componía por quienes “nunca habían visto una línea de programación en su vida”.

Para Susnisky, esto se explica porque “la programación le sirve a un administrativo para automatizar los procesos de pagos y proveedores, pero también a un médico para llegar mejor a sus pacientes, hacer seguimientos o un sistema de servicio de turnos”.

En tanto, hay países que ya tomaron nota sobre la importancia de saber sobre coding en el mundo que viene. En Suecia, por ejemplo, a partir de julio de 2018, los niños aprenderán programación como una asignatura más en la currícula escolar.

Para Hansani, estar actualizado con la tecnología aplicada al trabajo es de suma importancia. “Aggiornarse y aprender qué recursos hacen el trabajo más rápido suma mucho, más entendiendo que el desarrollo va sin dudas por la tecnología. Mismo, dejar la planilla de Excel y empezar a tener sistemas de gestión para todas las áreas”, explica la analista.

Inglés

Nada de novedoso pero igual de vigente. “Sin dudas, sigue siendo el idioma de los negocios, el que por excelencia facilita insertarse en el mundo”, asegura Palacios y plantea la importancia de tener una mirada global “con la visión puesta en mercados infinitos”.

“La mayoría de las multinacionales tiene su casa matriz afuera, entonces sí o sí saber inglés es un requisito deseable para poder comunicarse con el exterior”, explica Hansani.

Sea para contactar con un cliente que está fuera del país, interactuar con un colega, relocalizarse o para actualizarse en conocimientos específicos, el inglés es el primer idioma a sumar para conectarse con el mundo y fortalecer la trayectoria laboral. “No importa la profesión. Un contador, por ejemplo, quizás no trabaja para una multinacional pero va a haber muchos manuales o sistemas que van a estar en inglés y va a necesitar saber esta lengua para su actividad cotidiana”, asegura Hansani.

El inglés rankea como la tercera lengua más hablada del planeta, después del chino y el español. Sin embargo, aunque el 20 por ciento de la población mundial hable la lengua del gigante asiático y la búsqueda de mercados apunte cada vez más fuerte hacia el este, los analistas aconsejan no perder el foco del idioma anglosajón. “No sé si el chino será el idioma del futuro pero la verdad es que ellos hoy negocian con el resto del mundo en inglés”, asegura Palacios y agrega: “A lo sumo, desde la Argentina sería muy útil sumar el portugués, por nuestra proximidad con Brasil”.

Organizaciones de la empresa y negocios

En cualquier compañía, sea de servicios o de producto, uno tiene que saber hacia dónde va el negocio y cómo es la cadena en la que se participa”, explica Hansani y ejemplifica: “Si trabajás en el área administrativa y no te pagan la factura, no vas a tener con qué salir a vender o comprar y eso repercute en el resto de la cadena”.

Aprender principios de administración, métodos para mostrar y vender productos o servicios, y estrategias de marketing y posicionamiento web siempre va a ser un plus, según las consultoras. “Es necesario comprender el mercado, quiénes son los proveedores y los clientes de la empresa. Si solo mirás tu cuarto y hacés las cosas desde tu puesto, va a ser muy difícil reconocer los objetivos de la compañía”, asegura Hansani.

Ligado a esto, apunta la analista, existe un área muy temida pero a la cual “nadie puede escapar”: los números. “Nunca está de más adquirir conocimientos básicos sobre contabilidad. Aunque no armes vos el balance, sí seguramente en algún momento vas a armar un presupuesto y para eso hay que entender de costos, gastos, ingresos, sacar porcentajes”, explica la experta en RR.HH..

Comunicación efectiva

Difícilmente alguien vaya a priorizar anotarse en un curso para aprender a escribir un mail o hablar bien en una reunión de seguimiento. Sin embargo, la forma en la que un profesional se comunique va a ser relevante y muchas veces determinante para su carrera.

“Podés tener muchos conocimientos, pero si no sabés transmitir bien un mensaje o redactar un mail, se pueden generar situaciones de conflicto que serían totalmente evitables”, asegura Hansani y resalta que saber comunicar “es fundamental para toda profesión”.

A la hora de hacer una presentación frente a jefes, pedir a un proveedor, explicar un proceso, aclarar un malentendido o coordinar una tarea con un colega, la buena comunicación siempre va a terminar de definir el éxito de estas situaciones cotidianas.Según coinciden los consultores, esta es una habilidad que no hay que subestimar y que se adquiere en general con la práctica, pero existen cursos para fortalecerla y desarrollarla.

Para Palacios, la empatía a la hora de comunicar juega un rol fundamental para todo profesional: “Dependiendo del cargo, tendrá que desarrollar distintas habilidades comunicativas pero siempre va a ser importante”. Y agrega: “Hoy, hay mucho foco puesto en el coaching, en aprender a empatizar y perderle el miedo a las audiencias, por ejemplo”.

“Muchas veces se dice mucho y no se dice nada. Es importante saber decir, ser concreto, objetivo tanto en la palabra hablada como escrita”, apunta Hansani.

“Dos brazos fuertes”

Existe un punto imprescindible para completar el círculo y hacer la diferencia si se busca crecer en la carrera profesional, según analiza Palacios. “Hay que tener los dos brazos fuertes. En el caso de quienes aspiren a ser gerentes, tienen que tener en cuenta que, en un mundo donde todo va hacia lo específico, es fundamental tener una mirada más amplia”, explica.

Un médico que aprenda sobre negocios; un psicólogo, de estrategias de marketing; o un contador, de ventas. El punto de sumar herramientas desconocidas es fortalecerse en el campo propio pero también saber lidiar con ámbitos supuestamente ajenos.

Aparte de esto, un detalle para nada menor, plantea Hansani, es la lectura de diarios. “Hay que saber lo que pasa el mundo y entender el contexto general”, asegura.

Como plus, resalta que hay que tener muy en claro y no subestimar el rol del networking en toda profesión. “El mundo se mueve por conocidos o referidos, está cada vez más globalizado y la compañías se interrelacionan, siendo proveedores y clientes al mismo tiempo”, explica Hansani y hace hincapié en la importancia de generar una buena red de contactos por cuenta propia.

Para la especialista en Recursos Humanos, estas herramientas “se pueden aprender sentándose, estudiando y leyendo”. Si bien las condiciones innatas tienen una gran importancia, aclara, estos conocimientos van a ayudar a todo profesional “a salirse de la caja y ser más completo”, concluye.

La versión original de esta nota fue publicada en el one shot Guía 2017 Recursos Humanos y Jóvenes Profesionales del diario El Cronista Comercial.

@ @YesiBrumec