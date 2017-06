Cuánto ganaron en 2016 los CEOs de Apple, Netflix y Walt Disney

Para alguien que está a cargo de dirigir una empresa como Netflix, que está revolucionando la industria del entretenimiento y la televisión, un salario anual de U$S 900 mil no parece la gran cosa. Sin embargo, y aunque esa es la suma aparecería como sueldo en el recibo de Reed Hastings, a fines del año pasado el CEO logró llevarse en sus bolsillos más de U$S 100 millones por su desempeño anual.

Con el objetivo de conocer cuánto dinero hicieron en 2016 los 25 CEOs mejores pagos de la lista de compañías que integran el índice S&P 500, la agencia de noticias Bloomberg realizó un listado en el que discrimina qué suma se llevó cada ejecutivo por su salario, sus acciones, sus opciones, y otros beneficios.

Conocé quiénes lideran el ranking en este cuadro interactivo: