El CEO de McLaren vende sus acciones y se desvincula definitivamente de la escudería

Luego de 37 años en la empresa, Ron Dennis vendió el 25 por ciento de las acciones que todavía poseía del Grupo McLaren y se desvinculó definitivamente del conglomerado británico, según informó Bloomberg. El ex CEO fue uno de los artífices de la época dorada de la escudería que supo tener en sus filas a estrellas como Alain Prost, Ayrton Senna y Nikki Lauda.

En noviembre del año pasado, los desencuentros entre Dennis y los principales accionistas del grupo – TAG Group y el fondo de inversión Mumtalakat Holding Co. – finalizaron con la salida forzada del entonces CEO. Sin embargo, el británico todavía conservaba acciones de McLaren Technology Group y McLaren Automotive que ahora se unificaran bajo el paraguas de McLaren Group.

El conglomerado valuado en US$ 3.100 millones pasará a estar comandado por el jeque Mohammed bin Essa Al Khalifa una vez que Dennis se desvincule formalmente de la compañía. McLaren no atraviesa sus mejores años en la máxima categoría del automovilismo, ya que no gana el campeonato desde la temporada 2008 cuando Lewis Hamilton se coronó campeón.

El ex CEO de McLaren, que bajo su mandato acumuló 158 victorias y 17 campeonatos de Formula 1, se despidió oficialmente en un comunicado en el que afirma estar “satisfecho” de haber logrado un acuerdo con los otros socios accionistas. “Siempre he dicho que mis 37 años en Woking (ciudad inglesa que es sede central del conglomerado) deben ser considerados como un capítulo más en la historia de McLaren”, agregó.