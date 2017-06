Vivir en casa: los barrios con las propiedades más baratas

Mudarse a una casa parecería cada vez más complicado, no solo por la diferencia de costos sino también por la baja cantidad de opciones que hay en la ciudad. Según un reporte de Navent, la empresa de clasificados online, las casas solo representan un 7 por ciento de la oferta de inmuebles y solo hay 1 en venta cada 14 departamentos.

Aunque el precio de los casas suele ser otro de los factores que suelen desalentar la compra de este tipo de inmuebles, el informe asegura que el valor del metro cuadrado de una casa es 15 por ciento menor al de un departamento.

Teniendo en cuenta que el 30 por ciento de las casas en venta son de 3 ambientes, el metro cuadrado de ellas cuesta en promedio US$ 1.850. En tanto, el de un departamento de las mismas características cuesta US$ 2190. Teniendo en cuenta esta comparación, el precio por metro cuadrado de las casas es un 15 por ciento menor.

El precio también varía dependiendo en qué barrio esté ubicado el inmueble. Recoleta es el que presenta la oferta más cara de casas con un valor promedio de US$ 453.200 –para una casa de 3 ambientes-, seguido por Palermo con US$ 431.400, Las Cañitas con US$ 393.700 y Belgrano con US$ 360.300.

Mientras que los valores promedio de una casa de tres ambientes más baratos se encuentra en los barrios de Villa Soldati (US$ 91.000), Villa Lugano (USD135.000), La Boca (US$ 136.300), Constitución (US$ 148.400) y San Cristóbal (US$ 158.000).