¿Televisión sin publicidad? El canal de The Walking Dead ya lo prueba en EE.UU.

Las plataformas de streaming on demand de contenidos definitivamente están cambiando el hábito de consumo de los usuarios y algunos canales de televisión buscan calcar algunas de sus ventajas para no quedarse atrás en la carrera por el rating. AMC anunció el lanzamiento de AMC Premiere, un nuevo servicio de transmisión libre de cortes comerciales.

El canal que transmite The Walking Dead y supo ser la casa de la exitosa Breaking Bad oficializó una alianza con Comcast Corp. por lo que este plan será exclusivo para los suscriptores de esta compañía. Según informó Bloomberg, los ejecutivos de ambas empresas están convencidos de que los usuarios no tendrán inconvenientes en pagar un plus con tal de poder ver sus programas favoritos sin ser interrumpidos por el espacio publicitario.

El drama zombie The Walking Dead es uno de los shows más populares del canal AMC. Fuente: AMC

AMC Premiere tendrá un costo extra de US$ 4,99 por mes y ambas compañas se dividirán los ingresos por este servicio. “Hay un segmento de la audiencia que está dispuesto a pagar más para tener una experiencia de visualización más premium”, afirmó Matt Strauss, gerente general de servicios de video y entretenimiento de Comcast.

Poder ver en continuado toda la programación del canal no será el único beneficio que traiga este servicio. El presidente de AMC, Charlie Collier, detalló que los suscriptores también contarán con material exclusivo de las series, escenas eliminadas y hasta la posibilidad de ver trailers antes que otros usuarios.