Crearon una inmobiliaria en Miami y asesoran a los argentinos que quieren invertir en real estate

Desde el 2001 viven en Estados Unidos. Sin embargo, hace diez años que le dedican una semana al mes a visitar a sus clientes en la Argentina. Y aunque están acostumbrados al avión, este viaje fue diferente. Pablo Hoberman y Alex Rakover, fundadores de Urbis Real Estate, la consultora inmobiliaria que asesora a inversores latinoamericanos, acaban de inaugurar su primera oficina en territorio nacional. El proyecto, que nació con la crisis hipotecaria estadounidense, y en los últimos cuatro años vendió propiedades por US$ 200 millones, busca sumar más argentinos dispuestos a la aventura de invertir en Estados Unidos.

Se conocieron en la facultad de arquitectura de la UBA y durante sus carreras profesionales siempre tuvieron cierta predilección por la rama más tecnológica de su profesión, aunque no fue hasta el 2007 que decidieron juntar fuerzas mientras estaban lejos de casa. “La crisis inmobiliaria era bastante anunciada y vimos la oportunidad de servir a un mercado latinoamericano que no iba a saber cómo explotar esta crisis”, asegura Hoberman, quien junto a Rakover emigró a Miami unos meses antes del estallido social y económico de 2001. Los contactos con desarrolladores, banqueros y constructores, además del know-how que habían acumulado durante sus años de trabajo en el mercado estadounidense fueron la clave para crear esta sociedad.

A diferencia de las inmobiliarias tradicionales estadounidenses, Urbis solo trabaja con hispanoparlantes y sus fundadores explican que la clave del éxito es “llevar a los inversores de la mano durante todo el proceso” desde abrir una cuenta bancaria hasta armar la estructuración fiscal. “El latinoamericano tiene que bajar las barreras culturales para que invertir no sea un estrés”, detallan y enfatizan que lograron armar en la empresa un network de profesionales que entienden la idiosincrasia regional.

No todos los inversores son iguales, cada uno tiene un objetivo distinto, pero los creadores de Urbis detallan que es usual que la gente vaya asumiendo distintos perfiles de inversión a lo largo del tiempo. “Está desde el que tiene un interés de resguardo de capital, el que busca una segunda casa allá y también el perseguidor de flujo de fondos”, afirma Rakover. El primer mercado al que apuntaron es La Florida, allí comenzaron con una modesta oficina temporal en Aventura y una inversión de US$ 10.000. Rápidamente se fueron expandiendo y hoy cuentan con locales en Downtown Miami y Hollywood en Florida, además de representaciones en Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia y España.

La condomización de distintas propiedades se convirtió en uno de los modelos más atractivos para los argentinos que quieren invertir en ladrillo en Estados Unidos. Desde hoteles hasta depósitos agregaron el prefijo “condo” y permitieron el ingreso de los pequeños inversores al mercado inmobiliario al compartir la propiedad del inmueble con más personas. Asimismo, la compañía también arma fondos para permitirles a sus clientes formar parte de negocios comerciales establecidos como la farmacia Wallgreens. Para un departamento de inquilinos la inversión mínima puede ir desde los US$ 80.000 a los US$ 300.000. Sin embargo, los dueños de Urbis aseguran que si se busca una casa cerca de la playa los montos pueden llegar a estar cerca de los US$ 5 millones.

Pasaron más de diez años desde la crisis inmobiliaria estadounidense y el mercado ya no es el mismo, por eso, Hoberman y Rakover buscan oportunidades de inversión en otros territorios. “Hoy vemos que Detroit tiene determinadas características parecidas a las que tuvo Florida hace algunos años, aunque por motivos diferentes”, comenta Hoberman y agrega que hoy una inversión en esta ciudad puede generar un rendimiento anual de entre 9 y 10 por ciento. Según ambos arquitectos, España también está atravesando una situación parecida y planean dentro de poco abrir una oficina ahí. “En cuanto a flujo de fondos Detroit y España son más atractivos, pero el inversor que busca apreciación puede invertir en Florida”, detalla Hoberman.

La inauguración de la oficina en Buenos Aires también trajo aparejado el desarrollo de un edificio de departamentos en Belgrano cuya construcción comienza en los próximos meses y ya tienen casi todas las unidades vendidas. “Argentina es un mercado que está creciendo y aunque en muchos aspectos está muy caro es interesante”, esboza Hoberman. Los arquitectos explican que los deseos de sus clientes regulares de querer invertir en propiedades en el país fueron una de las razones por las que decidieron abrir esta oficina, aunque la burocracia y la seguridad jurídica no resultaban alentadoras durante los últimos años.

