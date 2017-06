Los 4 pasos que sigue Amazon antes de lanzar un nuevo producto

Autocoronarse como la compañía más innovadora del mundo no representa, en el caso de Amazon, ni una pizca de arrogancia. Nacida como un marketplace, la empresa fundada en 1994 por Jeff Bezos con sede en Seattle supo convertirse en un imperio de la tecnología que hoy atraviesa una variedad de industrias (desde la editorial hasta la electrónica, pasando por la de los servicios en la nube). Una de sus últimas innovaciones es su proyecto Amazon Go, una tecnología que permite ir de compras sin hacer el típico checkout por caja y no tener que lidear con ninguna fila.

Presente en el Advanced Solutions Summit de Ingram Micro el pasado 14 de junio en el hotel Loews Miami Beach, el ex Director de Servicios para Empresas de Amazon, John Rossman, habló sobre algunas de las claves que el ahora consultar revela en su libro "The Amazon Way: 14 Leadership Principles Behind the World's Most Disruptive Company".

En su exposición, en la que Apertura.com pudo estar presente, Rossman hizo hincapié en cómo es el proceso que sigue el gigante tecnológico a la hora de pensar en un nuevo producto o servicio para desarrollar y lanzar a su público. Según lo que el ex empleado de Bezos adelantó en su introducción, "en Amazon enfrentamos los problemas con una formar de pensar basada en 'siempre piensa primero en el consumidor y luego trabaja hacia atrás'".

"Siempre trabajamos en simplificar y clarificar nuestra comunicación porque cuando más posibilidades tienen los proyectos de ir mal es cuando la gente no entiende lo que queremos hacer; y si queremos lanzar proyectos pequeños, ágiles y rápidos, la gente necesita estar perfectamente alineada antes de comenzar a construir cualquier producto o servicio", agregó.

En esta nota, los 4 pasos que aconseja seguir Rossman para lograr esa alineación perfecta en el equipo de trabajo:

"No usamos PowerPoint en Amazon, está prohibido. PowerPoint sirve para ser usado en exposiciones, pero uno de los problemas con esta forma de presentación de ideas es que uno no tiene que ser exacto con lo que está comunicando. Lo que hacemos en Amazon es presentar documentos escritos de 2 a 6 páginas de largo, para los que los equipos trabajan mucho en cuanto al nivel de especificidad requerido. En cada reunión, el equipo líder reparte las hojas y todos se toman 15’ para leerlo con atención y luego empezar la conversación. Entre sus beneficios, este paso lo que hace es crear un ambiente en el que todos los participantes pueden contribuir a la construcción de la idea que se está presentando".

"Nuestro segundo paso consiste en escribir un comunicado de prensa futuro. Muchas compañías usan esta técnica, que lo que hace básicamente es prever un escenario futuro deseado. En Amazon escribimos gacetillas con fecha a un año o un año y medio post lanzamiento del nuevo producto o servicio. En ellas, de lo primero que hablamos es de la experiencia del consumidor: qué aspecto específico del nuevo producto o servicio fue lo que logró deleitar a nuestros clientes. En eso ahondamos con muchos detalles. Cuál fue la experiencia, función o característica exacta que más los entusiasmo. Luego detallamos cuál fue el caso de negocio y las métricas que usamos para evaluar el éxito del producto o servicio. Y a continuación, mencionamos cuáles fueron los principales obstáculos que tuvimos que superar para llegar al resultado esperado, ya sean problemas técnicos, organizacionales, o de cualquier otro tipo. Además, seleccionamos a un líder, a una sola persona, a cargo de ese proyecto, para que toda la organización sepa a quién deben reportar en todo lo que respecta a ese tema en particular".

"Lo que hacemos después es armar una lista de Preguntas Frecuentes (FAQ). Porque lo necesitás y ya. Preguntas que podrían tener desde nuestros clientes hasta nuestros socios, nuestro equipo financiero, nuestro equipo legal o nosotros mismos. Recolectamos todas esas preguntas y después empezamos a trabajar en buscar las respuestas adecuadas a cada una de ellas. Así, al recolectar y pensar todas las preguntas que se nos pudieron presentar, estamos pensando cada aspecto del diseño y funcionamiento de nuestros productos y servicios. Eso ayuda al equipo a entender los interrogantes a los que sí o sí tienen que dar respuesta".

"Por último, antes de comenzar a producir cualquier cosa, escribimos una Guía o Manual del Usuario. Si no podés escribir eso para lo que tu producto o servicio va a servir y cómo va a funcionar, entonces no tenés muy en claro aún qué es lo que vas a hacer".

@ @CaroPotocar